Il Campo largo è pronto a riaprire il Grand Hotel dell’accoglienza. Frontiere spalancate, spazio per tutti, cittadinanze come se piovesse e, naturalmente, contributi a piene mani. Sì perché con la sinistra al governo, l’accoglienza è sempre stata il principale business di settori a lei contigui. Non è un caso che il tema dell’immigrazione sia fin qui l’unico sul quale tutti - renziani compresi - vanno d’amore e d’accordo.

È successo anche ieri quando i principali esponenti del Campo largo si sono seduti attorno al Tavolo Asilo e Immigrazione (la principale coalizione della società civile che si occupa di questi temi) per ascoltare e approvare il decalogo proposto ai partiti in vista della campagna elettorale. Inutile dire che per la sinistra, più che un decalogo, si tratta di veri e propri comandamenti da mandare a memoria e rispettare alla lettera.

I DIECI “COMANDAMENTI”

Si va dalla riforma degli ingressi per lavoro e studio a una nuova disciplina degli ingressi protetti; dalla stabilizzazione dei titoli di soggiorno alla riforma della procedura di asilo, del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e della legge sulla cittadinanza; dalla cessazione della strategia di esternalizzazione delle frontiere a Paesi Terzi (leggi caso Albania), alla riforma della normativa sulle espulsioni e il superamento della detenzione amministrativa; dalla definizione di un piano nazionale per l’inclusione delle persone di origine straniera, all’istituzione di un’autorità indipendente (come no...), che monitori ogni forma di discriminazione e razzismo. In parole povere: vogliono il ritorno al caro, vecchio business dell’accoglienza.Del resto a parlare chiaro, sono i numeri. Il picco nella spesa per i migranti e quello degli sbarchi, si è avuto con governi di centrosinistra. In particolare dal 2014 al 2017, con gli esecutivi Letta, Renzi e Gentiloni, la spesa è passata da 308 milioni (governi Berlusconi IV e Monti) a oltre tre miliardi di euro.

Capita l’antifona? A beneficiarne, ma i nostri lettori lo sanno bene, è stato tutto quel sottobosco di società e cooperative che nascevano e morivano a seconda delle elargizioni del momento. Un po’ lo schema che abbiamo visto col 110%, con imprese edili che nascevano giusto in tempo per accaparrarsi qualche contributo e poi... lasciare il conto agli italiani.Non stupisce dunque che attorno a queste dieci proposte i leader del Campo largo si siano trovati in grande sintonia. Con una sola aggiunto rispetto alle “tavole”: la cancellazione della Bossi-Fini. Quella stessa legge che per oltre dieci anni i governi di sinistra si sono tenuta stretta. «Ma ora abbiamo capito come modificarla», hanno cantato in coro da Schlein a Fratoanni; dalla Boschi a Magi.

A chiarire per tutti che con l’eventuale (e malaugurato) ritorno della sinistra al governo le lancette del tempo punterebbero al passato, è Elly Schlein, che senza mezzi termini spiega: «La buona accoglienza è l’accoglienza diffusa, punto, fine della discussione! E l’accoglienza diffusa - ha aggiunto - è il modello che funziona, che consente piccole soluzioni abitative anziché grandi centri in cui spariscono i diritti e l’individualità, è il modello che consente la piena trasparenza sulla rendicontazione dei fondi anziché l’opacità dell’affidamento diretto dietro cui qualche volta si è anche nascosto l’interesse economico - per non dire l’interesse criminale e mafioso...».

TORNA IL BUSINESS

Anche in questo caso proviamo a tradurre: accoglienza diffusa vuol dire tornare a spalmare i richiedenti asilo in case e appartamenti sparsi su tutto il territorio e non come oggi nei Cpr. Proprio qui sta il nocciolo del business dell’accoglienza, perché a gestire queste mini strutture sono piccole società o più di frequente cooperative di scopo, che in maniera del tutto “casuale” spesso risultano essere contigue ad ambienti di sinistra. Non a caso un altro punto su cui tutti sono d’accordo è quello del superamento dei Centri di permanenza e rimpatrio. I Cpr appunto. Lo dice chiaro Nicola Fratoianni, di Avs, che già sogna «il loro superamento, così come stracceremo tutti gli accordi con la Libia», perché «dobbiamo riparare i danni e le ferite che il veleno della destra ha rimesso nelle vene della società italiana».

Insomma, per il Campo largo, è molto meglio far ciondolare liberi per le strade i richiedenti asilo. Così quando non gli verrà concesso il permesso di soggiorno (cosa che accade per il 70% dei casi), potranno darsi alla macchia. Un piano davvero brillante.