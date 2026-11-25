“Il tavolo è ancora in lavorazione, stanno ancora lavorando, si è aggiornato. Quindi sovrappormi ai lavori del tavolo credo che non sia opportuno da parte mia. Posso solo registrare una cosa: la nostra posizione è chiara, invito nessuno a distorcerla, questo non sarebbe assolutamente corretto, che sia restituita con chiarezza e linearità. E oggi mi sono sorpreso, perché oggi eravamo in dirittura finale, c’era una soluzione che contemperava gli interessi in gioco e poi c’è stato invece addirittura un ritorno indietro incomprensibile, cercheremo di capire come e perché sono stati fatti passi indietro a quel tavolo, c’è un rinvio a domani”. Così il leader M5S Giuseppe Conte rispondendo ai cronisti alla Camera dopo le tensioni al tavolo del campo progressista sulla patrimoniale. “Io pensavo che oggi si chiudesse, invece sono rimasto sorpreso al fatto che si è rinviato a domani”, aggiunge.

“Noi dobbiamo colpire sicuramente le grandi ricchezze finanziarie. Sono quelle in questo momento che vengono meno colpite e lì c’è speculazione finanziaria. L’economia reale la dobbiamo tutelare perché questo paese ha una crescita prossima allo zero, deve tornare a crescere e dobbiamo incrementare anche la produttività, perché sennò non potremo ridistribuire nulla. L’obiettivo della ridistribuzione è fondamentale - ha aggiunto Conte -. E sicuramente rispetto a un prelievo progressivo sulle grandi ricchezze finanziarie possiamo anche abbinare un prelievo per quanto riguarda altra ricchezza, l’importante è che non siano toccati gli assetti produttivi, l’economia reale. E possiamo dosare, diciamo, questo prelievo, ovviamente stiamo parlando dei super ricchi. In questo contesto, che mi sembra assolutamente ragionevole, utile per la crescita del paese e per andare a creare l’obiettivo un fondo che tagli le tasse sul lavoro e tagli tasse alle imprese, noi ci stiamo, ma vorrei dire ci dovremmo stare tutti”, ha concluso.

La replica di Bonelli e Fratoianni non si è fatta attendere. “Se ci sono stati passi indietro - si legge in una nota congiunta rilasciata dai leader di Avs - sono dovuti solo al fatto che oggi dal Movimento 5 Stelle è arrivata una proposta completamente diversa da quella che si stava definendo nella giornata di ieri. Riproponendo la loro formulazione iniziale. Questa è l’unica cosa incomprensibile. Continueremo a lavorare per arrivare ad una soluzione giusta ed efficace”.