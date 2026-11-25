L’ago della bilancia potrebbe essere il Partito Liberal Democratico. Almeno è quello che sostiene l’ultimo sondaggio fornito da SondaggiBiDiMedia. L’istituto ha raccolto interviste tra il 16 e il 17 novembre 2026. Le percentuali sono intenzioni di voto, non risultati elettorali.

Nei sondaggi, è stato chiesto quale sia l’intenzione di voto tra le due coalizioni, quella del centrodestra e quella del centrosinistra. L’inclusione del Partito Liberal Democratico nella coalizione guidata dai Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni è un’ipotesi di sondaggi, non l’annuncio di un accordo tra partiti. Il centrodestra ha raccolto il 44,2% delle intenzioni di voto. Il Partito Liberal Democratico, invece, l’1,5%. Il vantaggio sul Campo Largo viene calcolato con e senza l’ammissione del PLD alla coalizione del centrodestra. Con - in via ipotetica - ammissione, la percentuale sarebbe del 45,7%. Quella del centrosinistra ha raccolto una percentuale del 43.3%.

Senza il Partito Liberal Democratico, quindi, il vantaggio della destra sulla sinistra è di 0,9 punti. In caso di ammissione del PLD, si passa a una forbice maggiore, di 2,4 punti. Il distacco raccolta gli scenari delle due ipotesi prese in considerazione. Passando poi ai singoli partiti, l’EMG stima Fratelli d’Italia al 26,2%. Il Partito guidato dalla Premier Giorgia Meloni è sempre il primo Partito per gli elettori. Alle sue spalle il Partito Democratico è al 20,6%, mentre il Movimento 5 Stelle è al 12%.