In fondo il giornalista non è un brutto mestiere, puoi dispensare cattivi consigli vantandoti di dare il buon esempio. Nell’ottobre del 2007, l’allora ministro dell’Economia, Tommaso Padoa Schioppa, dichiarò in tv che «le tasse sono una cosa bellissima». Il notista Michele Serra ieri su Repubblica gli ha fatto il verso, suggerendo al centrosinistra di non imbarazzarsi se il governo lo accusa di essere il partito delle tasse, ma anzi di rivendicarlo, sventolando la bandiera dello Stato Sociale.Al commentatore, preso da se stesso e dai suoi ragionamenti filosofico-sociali, sfuggono tre particolari di cronaca: Padoa Schioppa non è mai stato eletto da nessuno, era un professore cooptato da Romano Prodi, quindi non si è mai misurato con il consenso dei contribuenti.

La frase non fu la bandiera della campagna elettorale ma fu pronunciata a risultato acquisito. Sarà sicuramente un caso ma, tempo tre mesi da quelle parole, il governo è caduto e la sinistra non ha mai più vinto le elezioni per i successivi vent’anni. Morale: se Elly Schlein assume Serra come spin doctor, Giorgia Meloni può affrontare la campagna elettorale senza pensieri.Oddio, non che la segretaria dem abbia bisogno di essere instradata sulla via dei balzelli. È reduce da un viaggio a Parigi dall’economista Gabriel Zucman per un seminario sulla patrimoniale. Questo Pd dev’essere proprio mal messo, se è costretto a prendere ripetizioni perfino sul suo cavallo di battaglia.Quella nel balzello è una fede, d’altronde. Chi ne decanta i meriti, ci ricorda che tasse è sinonimo di sanità, scuola, infrastrutture.

Lo sappiamo. Il punto è che, a parte la Francia, che di tasse sta morendo, il nostro ormai è il welfare più pesante al mondo rispetto alla ricchezza prodotta. Se il servizio non è di pieno gradimento, e in Italia non lo è a prescindere, indipendentemente da chi governa, significa quindi che i soldi vengono impiegati male; e allora è normale che il contribuente non sia felice quando mette mano al portafoglio, perché ha la sensazione di finanziare con il suo lavoro un sacco di fannulloni.Tasse sì, ma per cosa? È prevedibile che chi ha cento milioni, piuttosto che affidarne due all’anno aggiuntivi, oltre il 43% sul reddito, a Schlein, Fratoianni o Conte, come vorrebbe il Pd, sposti i propri interessi all’estero; non serve essere Jeff Bezos per farlo, lo fa già Jannick Sinner, professione tennista ed eroe nazionale. Ma se gli ultimi ricchi se ne vanno poi, alla fine i ricchi diventano quel 18% di contribuenti, dai 35mila euro di reddito in su, che già versa due terzi delle tasse per mantenere i restanti cinquanta milioni di italiani.

Bisogna essere ben strani per dire che questo è bellissimo. Alla maggioranza della minoranza che paga davvero infatti sembra una gran truffa. Un dato la svela: ogni italiano in media spende tremila euro l’anno in giochi d’azzardo.Poiché non mi vedo i figli di Silvio Berlusconi o Leonardo Del Vecchio investire in gratta e vinci o affidarsi alle estrazioni del Lotto, sorge il sospetto che qualcuno ciurli nel manico, o negli assegni sociali.L’ultima volta che è toccato alla sinistra governare li abbiamo dati per i banchi a rotelle, il superbonus, il reddito da divano, il bonus monopattini e altre facezie. Ora il Campo largo si ripropone chiedendoci ancora più soldi, senza premurarsi di spiegarci esattamente come li vorrebbe impiegare: accontentarlo equivarrebbe a versare da bere a un alcolizzato.È la solita malattia della sinistra dell’ideologia: spara lì il buon principio e se ne sbatte di come metterlo in pratica.Per mantenere lo Stato sociale servono i soldi certo, ma il segreto è attrarre la ricchezza, non mettere lì misure che invogliano a scappare.

Quello che si rimprovera davvero alla sinistra non è essere il partito delle tasse ma quello della sottrazione e mala divisione, mentre per avere servizi efficienti il Pil fa moltiplicato, non spartito. La sinistra in realtà è il partito della pizza: facciamo una patrimoniale così poi i poveri vanno al ristorante una volta al mese, i consumi decollano e torniamo la settima potenza industriale al mondo. Nel Pd c’è già chi lo ha detto e fatto, stravincendo anche le elezioni, ma tagliando le tasse, non alzandole. Nel Campo largo oggi c’è chi ha ripreso il concetto, però anziché meno balzelli ne promette di più. Facile che questa volta la pizza gli vada di traverso. Può sempre consolarsi leggendo Serra.