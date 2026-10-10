Elly Schlein, il siluro di Pina Picierno: "Sei l'unico caso al mondo..."

"Da quando sono qua io come segretaria del Pd hanno sempre provato a commissariarmi, a federarmi o farmi fuori eppure siamo ancora qui". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo a Firenze all'annuale Festa del Foglio, che si tiene a Palazzo Vecchio."Non credo che sia il momento di farci spiegare, come è stato per tanti anni nel centrosinistra, come fare a vincere, perché ci diranno sempre la stessa cosa: che si vince al centro e quindi sarebbe meglio un candidato più disponibile alle larghe intese, più moderato o più rassicurante - ha aggiunto Schlein - In questi vent'anni ci hanno fatto perdere sempre così, quindi è ora di cambiare".

"Veramente Schlein è l’unico caso al mondo, credo, in cui quello che si era candidato contro di lei, dopo dieci minuti esatti fa l’accordo e va in maggioranza - la replica al veleno di Pina Picierno, ex Pd -. Non ho capito quindi chi avrebbe provato a farla fuori. Di sicuro però è stata lei a far fuori il dissenso, il pluralismo e il partito che avevamo fondato (e che avevamo fondato noi, perché lei non c’era) circa venti anni, fa trasformandolo in una ridotta di ex DS (veri o convertiti per opportunismo, poco rileva) come questa dichiarazione racconta".