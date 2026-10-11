"Poveretti!": Sardone saluta le forze dell'ordine? Cosa fanno gli amici della Salis

È Silvia Sardone, eurodeputata della Lega e consigliera comunale a Milano, a guidare la protesta di via Rizzoli contro la gestione degli immobili pubblici e l'affidamento di uno stabile al centro sociale Lambretta. Il presidio "Milano più sicura", organizzato insieme a Matteo Salvini nella mattinata di sabato 10 ottobre, aveva l'obiettivo di incontrare i residenti delle case popolari e denunciare le criticità del quartiere.

"Siamo qua per due ragioni – ha spiegato Sardone –: volevamo andare a vedere per l’ennesima volta le case Mm dove ci sono stati casi di legionella e ogni anno d’inverno ci sono problemi di riscaldamento. Sicuramente anche quest’anno staranno al freddo e al gelo: la cattiva gestione Mm che oramai subiscono ogni giorno".

L'esponente leghista ha poi puntato il dito contro l'assegnazione di un immobile comunale al Lambretta, contestando le modalità dell'affidamento. "Dall’altro lato proprio qua avanti c’è un immobile di proprietà del Comune di Milano, gestito da Mm, che è stato dato in affidamento diretto senza alcun bando al centro sociale Lambretta, mascherato dietro l’associazione Mutuo soccorso".

Sardone ha inoltre richiamato le precedenti occupazioni abusive e gli scontri con le forze dell'ordine, rilanciando la linea politica della Lega in vista delle prossime elezioni comunali. "Noi siamo qua per dire che quando vinceremo le elezioni a Milano loro possono prendere le loro cose e andarsene, gli abbiamo portato anche i cartoni".

Il presidio è stato contestato dai centri sociali, che hanno organizzato l'iniziativa "Milano più giusta", con la partecipazione di esponenti del centrosinistra, tra cui Pierfrancesco Majorino e Ilaria Salis. Separati dalle transenne, i due gruppi hanno dato vita a momenti di tensione verbale, prima del ritorno alla calma intorno a mezzogiorno. L'incontro con i residenti è stato rinviato. E sui social la Sardone ha postato un video in cui i compagni rumoreggiano mentre saluta le forze dell'ordine: "Al termine del presidio di oggi sono andata giustamente a ringraziare le forze dell'ordine. Gli estremisti dei centri sociali che odiano uomini e donne in divisa si sono subito agitati. Che poveretti...".