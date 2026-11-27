“Stanno insieme contro qualcuno, noi perché crediamo in qualcosa”. È un discorso a 360 gradi quello di Giorgia Meloni. La Premier ha parlato di campo largo, programma politico, bilancio europeo e tanto altro, intervenendo all’assemblea di Noi Moderati.

CAMPO MOLTO LARGO - “Abbiamo messo i nostri interessi davanti a quelli degli italiani ed è questo ciò che tiene insieme il centrodestra da oltre 30 anni. Noi siamo storie diverse, siamo identità composite che però condividono una stessa visione del mondo, stiamo insieme perché crediamo in qualcosa, perché vogliamo costruire qualcosa, non perché siamo contro qualcuno e qui il riferimento all’altro campo è puramente voluto”, ha esordito così la Presidente del Consiglio, parlando della coalizione del centrodestra. E poi ha fatto un particolare augurio all’opposizione: “Però facciamo davvero un grande augurio ai nostri avversari, facciamo l’augurio di riuscire a trovare un accordo almeno su una cosa prima di Natale come regalo agli italiani”.

PIANO CASA - “Il Piano casa, è già nella fase attuativa, è già pienamente operativo”. Giorgia Meloni è poi passato ai capisaldi del piano: “Si pone tre obiettivi: rimettere a disposizione circa 60mila case popolari, che oggi non si possono assegnare perché sono inagibili. Dare una casa a chi lavora e paga le tasse ma è troppo ricco per accedere a una casa popolare e, diciamo, non abbastanza benestante per potersi permettere una casa agli attuali costi di mercato, soprattutto nelle grandi città. Un limbo. Che si sta allargando sempre di più, di persone a cui finora nessuno ha dato delle risposte”.

Poi ha aggiunto: “Lo abbiamo fatto noi con un progetto che grazie agli investimenti privati consente di mettere sul mercato case a prezzi calmierati proprio per questi lavoratori. E il terzo pilastro su cui si muove il Piano casa, è quello con il quale vogliamo continuare a liberare, facendolo sempre più in fretta, le case occupate abusivamente, perché anche questa è la politica che serve, è la politica che non accetta l’illegalità dilagante. E del resto da noi la proprietà privata è ancora sacra e vogliamo difenderla”.

ORGOGLIO ITALIA - Giorgia Meloni e la coalizione di centrodestra punta a essere all’altezza dell’Italia ogni giorno. Ha sostenuto all’assemblea di Noi Moderati: “Noi vogliamo continuare a lavorare per un’Italia che sia orgogliosa di se stessa, più consapevole di se stessa, che sia consapevole della sua straordinarietà, e quello che cerchiamo di fare, umilmente, è di essere alla sua altezza ogni giorno”.

La Premier ha poi confermato l’amore per il Paese: “Nessuno di noi è al governo per se stesso, siamo al Governo per amore di questa Nazione, perchè abbiamo una rotta da seguire, condivisa con il popolo italiano che ci ha affidato il compito di governare questa nazione”. E poi ha parlato dei quattro anni a Palazzo Chigi, in cui ha guidato il Governo più longevo della storia repubblicana: “In questi quattro anni il governo non ha mai cambiato strada, abbiamo dimostrato che la coerenza in politica non è un optional”.

BILANCIO UE - Infine, Giorgia Meloni ha parlato anche del Bilancio europeo, tra l’altro appena rientrata dal viaggio a Bruxelles. “Sono rientrata ieri a notte fonda da Bruxelles dopo un Consiglio Europeo straordinario con il quale si sperava di riuscire a fare dei passi in avanti sul nuovo bilancio settennale dell’Unione Europea, speranza che, come avete letto, si è rivelata vana. Siamo ancora anni luce dalla possibilità di un accordo e l’Italia non può dare il suo assenso alle proposte che sono state formulate fin qui. La questione a molti sembra tecnica ma non è tecnica”.

In chiusura, la Premier ha ribadito la posizione espressa prima dell’inizio dei lavori del Vertice Ue. “Il quadro finanziario pluriennale, è un documento strategico e un governo che crede in un’Europa forte ma che ha prima di tutto il dovere di difendere l’interesse dell’Italia non firma un accordo qualsiasi, non lo firma solamente per rispettare una scadenza, quindi la data per noi non conterà mai più del contenuto. Ci sono alcune cose sulle quali ovviamente ci aspettiamo delle risposte. Certamente l’Italia non intende firmare un bilancio che taglia l’agricoltura e la coesione”.