Scivolone geografico in diretta nazionale per il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Ospite a DiMartedì da Giovanni Floris, il leader grillino stava commentando le azioni militari delle forze armate ucraine nelle acque territoriali libiche. Tra sabato 21 e domenica 22 novembre l’Ucraina ha infatti colpito, con droni marini, una corvetta russa ormeggiata a Bengasi e un mercantile nelle acque antistanti la città.

L’attacco ha ricevuto la condanna da parte del governo italiano - che ha espresso solidarietà alla Libia - e, appunto, di Giuseppe Conte. L’ex premier, tuttavia, nella sua arringa contro l’azione ucraina, ha dimostrato di essere decisamente poco preparato sulla geografia del Mediterraneo.

“L’attacco che c’è stato nei porti di Bengasi, porto libico, da parte degli ucraini nei confronti di una corvetta russa ed una nave cargo, sempre russa, ci fa capire che ormai per l’Ucraina, che cerca di combattere i russi anche in Africa e non solo qui in Libia, per l’Ucraina ormai la guerra deve essere totale”. Insomma, secondo Conte, la Libia non apparterrebbe al continente africano. E dire che durante la propria presidenza il leader M5s si era recato a Tripoli in visita ufficiale e aveva organizzato una conferenza internazionale sulla Libia…

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