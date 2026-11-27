Ebbene sì, ha ragione Beppe Sala, siamo meschini, rivogliamo l’albero di Natale. Questo è il nostro peccato di cattolici non praticanti. Il sindaco di Milano in prossima uscita, mai troppo presto, se l’è presa con il centrodestra. Le elezioni sono vicine e l’opposizione cittadina ha montato una polemica sul fatto che il pino addobbato per le feste in Piazza Duomo quest’anno si chiamerà Albero del Dono, per volere dell’amministrazione comunale.Dono sgradito, non solo dai politici della destraccia.

I milanesi si sentono sotto assedio. Da una parte i miliardari che lo sviluppo urbano del primo cittadino manager ha richiamato copiosi a far concorrenza agli autoctoni sul mercato immobiliare. Dall’altra i maranza, gli immigrati di seconda generazione: sono italiani e non ci stanno ad abbassare la testa come i loro genitori e fare i lavori umili e sottopagati che gli italiani non vogliono più fare; perciò se ne vanno in giro a menare e rapinare i rampolli dell’antica borghesia meneghina, diventata, Beppe regnante, ceto medio o medio basso. Insomma, c’è preoccupazione e insoddisfazione in città e il conto viene presentato al sindaco; governa da undici anni e non può tirarsi indietro.

La miglior difesa è l’attacco, così l’amministratore manager ha replicato duro: «Non voglio cancellare il Natale, l’ho chiamato Albero del Dono per legarlo a un’iniziativa benefica: verranno raccolte offerte destinate a opere di bene. La polemica è meschina e ignorante, perché si chiamava così anche nel 2020». E fin qui passi, l’aggressività verso chi dissente è tratto distintivo di questa amministrazione. Il pesce puzza dalla testa, siamo abituati. Sala ricorderà però che nel 2020 eravamo in piena seconda ondata Covid. Il Natale l’abbiamo festeggiato soli chiusi in casa per ordine dei suoi compagni di sventura. Espropriate tutte le feste, l’esproprio dell’Albero di Natale è passato in cavalleria...Comunque, se il Beppe sprezzante lo possiamo tollerare, il Beppe pontificante proprio no. «Chi mi critica è un cristiano praticante, per ergersi a maestro di cristianesimo? Domenica ero a messa io, e gli altri? Se qualcuno vuole fare un confronto sui valori religiosi, sono disponibile».

Pronti. «Chi è senza peccato, scagli la prima pietra», diceva Gesù duemila anni prima di Sala, che in chiesa deve distrarsi parecchio, visto che gli è sfuggito l’insegnamento nazareno e scaglia contro chi lo critica pietre, alberi e maledizioni. Senza volere ingaggiare sfide messianiche con il primo cittadino, occhio ad atteggiarsi a gran sacerdote. Cristo non amava troppo chi ostentava la propria religione.«Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, sepolcri imbiancati...», ammoniva, esaltando invece i «poveri in spirito», che nella Milano delle mille luci non natalizie fanno vita davvero meschina.Il nostro sindaco ha sempre amato essere di tendenza e seguire le mode. Adesso in città, tra i pretendenti della sinistra a sostituirlo, c’è una divertente gara a prendere le distanze da lui. Possiamo capire che per questo, giustamente, sia indispettito. Forse ha pensato di sacrificare l’Albero di Natale dei milanesi per aver in cambio il Dono personale di una candidatura da Elly Schlein, che è politicamente corretta, inclusiva su tutto tranne che sulle liste che deve fare e apprezza chi rompe con le tradizioni per aprirsi verso l’ignoto, più che il moderno.

Come tutti i politici, anche Sala ha diritto a lavorare per costruirsi un futuro. Ma si inventi qualcos’altro e ci lasci il Natale come lo abbiamo sempre festeggiato prima di lui; se non ha fantasia, chieda lumi a Silvia Salis o a Matteo Lepore, loro non deludono mai. La scadenza del suo secondo mandato è già un grande Dono per tutti noi, non c’è bisogno di un albero come regalo aggiuntivo.Al successore, noi vecchi milanesi abbiamo una domanda da porre. Dobbiamo rassegnarci a dire a figli e nipoti che l’Albero di Natale ormai è una cosa sorpassata, un ricordo della nostra infanzia che non sarà della loro, come i taxi gialli e le cabine telefoniche con il gettone, o avremo ancora questo simbolo tradizionale e intergenerazionale almeno un mese all’anno? La Lega ha risposto con un blitz in Duomo, appiccicando la scritta “Albero di Natale” sotto lo sfortunato pino del Dono. Vediamo se Beppe sarà ricco o povero di spirito.

Prossima tappa, Sant’Ambrogio. A Milano è il giorno in cui si fa il presepe. Per la parte dell’asino pare si sia candidato il sindaco.