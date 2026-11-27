Il primo gesto di Elisabetta Gualmini è appropriazione indebita. Parte malissimo la campagna elettorale della europarlamentare di Azione, candidata a sindaca di Bologna. Lo slogan mostrato in conferenza stampa, “Abbiamo finito i sentimenti”, è in realtà un poster di Cheap, un collettivo artistico che ha realizzato diversi manifesti affissi sotto le Due Torri. “Gualmini si candida a sindaca di Bologna e il suo primo gesto in città è di appropriazione indebita”, scrive il collettivo su Instagram. Poi il primo attacco: “Mano sul poster, logo Cheap bene in vista. Mancava solo un dettaglio: chiedercelo”.

Il collettivo artistico ha poi rincarato la dose, affermando di non sostenere la candidatura di Elisabetta Gualmini. “Cheap non sostiene e non sosterrà MAI la candidatura di Elisabetta Gualmini: non abbiamo autorizzato l’utilizzo del nostro lavoro per la sua campagna elettorale. Da tredici anni lavoriamo a Bologna come realtà indipendente e transfemminista”. Poi, anche a conclusione del post, una frecciata finale: “Chi si candida a governare Bologna dovrebbe saper riconoscere e rispettare l’autonomia delle realtà che contribuiscono alla sua vita culturale e politica. Anche quando producono un messaggio che viene molto bene in fotografia. Noi avremo anche finito i buoni sentimenti ma il tema è che chi pensa di candidarsi ad amministrare la nostra città non è nemmeno in grado di costruirsi una campagna elettorale”.