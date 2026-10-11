"È giusto che il mio cammino si fermi qui": la confessione di Casini

"È giusto che il mio cammino si fermi qui". Pier Ferdinando Casini conferma la decisione di non ricandidarsi alle prossime elezioni politiche in una lettera su Quotidiano Nazionale, nella quale ripercorre oltre quarant'anni di attività parlamentare e ribadisce il proprio impegno per la democrazia liberale, la giustizia sociale e i valori dell'Occidente. Casini ringrazia il centrosinistra che lo ha sostenuto negli ultimi dieci anni come senatore indipendente e spiega le ragioni della scelta: "Sono veramente grato di questa fiducia, ma alla vigilia di un processo elettorale che si preannuncia lungo e complicato, il mio pensiero è semplice e chiaro: tempi nuovi richiedono personalità più in sintonia con le formazioni politiche che si presenteranno agli elettori. È giusto che il mio cammino si fermi qui". L'addio al Parlamento, sottolinea, non significa però abbandonare l'impegno politico.

"La politica è una passione che non si abbandona e che varrà sempre la pena impegnarsi per la difesa della democrazia liberale, per la giustizia sociale in un mondo attraversato da inaccettabili disuguaglianze, per la pace e la serena convivenza fra i popoli, per i valori di un Occidente assediato da nemici esterni e interni e per un'Europa che, sola, può rendere i nostri figli protagonisti del loro destino e non vassalli di qualcuno". Casini conclude richiamando il messaggio di Alcide De Gasperi: "Mai come oggi sento forte l'attualità del messaggio degasperiano della mia giovinezza: 'Se siamo uniti saremo forti, se siamo forti saremo liberi'".