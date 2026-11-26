Fratelli d’Italia si conferma primo partito d’Italia. Nell’ultimo sondaggio, una media di tutti i sondaggi sulle intenzioni di voti, gli italiani premiano la Premier Giorgia Meloni. FdI ha il 27,5%, anche se nell’ultimo rilevamento ha perso 0,1 punti. Crollano, invece, Futuro Nazionale e il Campo Largo.

Tra Fratelli d’Italia e gli altri Partiti c’è un solco. Al secondo posto nelle intenzioni di voto, secondo i dati analizzati e forniti da Sondaggi BiDiMedia, il Partito Democratico è cresciuto di 0,1 punti, salendo al 20,4%. Scende di 0,2 punti, invece, il Movimento 5 Stelle, che va al 12,6%. Meno 0,2 punti anche per Forza Italia, che si conferma quarto Partito con il 7,1%. Crolla ancora Futuro Nazionale. Il Partito di Roberto Vannacci perde 0,2 punti e va al 6,3%. Perde anche Alleanza Verdi e Sinistra: meno 0,2 punti per andare al 6,1%. Sale la Lega. Il Partito di Matteo Salvini cresce di 0,1 punti al 5,9%. Rimanendo a destra, stabile Noi Moderati, che resta all’1,1%. Perde 0,1 punti, invece, Sud Chiama Nord, ora all’1,0%.

Passando poi alle coalizioni, il Centrodestra perde 0,3 punti e va al 42,6%. Male il Campo Largo, che perde addirittura 0,4 punti e va al 43,7%. Salgono gli altri partiti fuori dalle coalizioni: più 0,9 punti per andare al 3,5%.