Bonaccini, peggio se parla o se balbetta?

Le parole sono importanti, ammoniva Nanni Moretti. Sia quelle dette a sproposito sia quelle rimaste in canna. E Stefano Bonaccini, in entrambi i casi, non ha fatto una grande figura. Qualche tempo fa il presidente del Pd era scivolato sull’infelice ragionamento riguardo agli elettori meno istruiti che voterebbero, a suo dire, Giorgia Meloni. Qualcosa in più di un equivoco o di una gaffe, e infatti sul conto dell’europarlamentare erano piovute critiche a non finire. Questa volta, a 4 di Sera su Rete 4, è Nicola Procaccini di Fratelli d’Italia a metterlo alla berlina, con l’ex governatore dell’Emilia Romagna che tra silenzi e balbettii è costretto a incassare e tornare a casa. Apre le danze proprio Bonaccini: «Io penso invece che accise mobili ed extraprofitti in via straordinaria andrebbero immediatamente messi in condizione di agire».

Alla lezioncina replica l’eurodeputato di FdI: «Posso fare una domanda gentilmente al collega?». «Prego, veloce, veloce», suggerisce Paolo Del Debbio. «Perché quando è scoppiato... Quando il costo del gas, del petrolio, dell’energia è schizzato? È stato quando è scoppiata la guerra in Ucraina, l’invasione della Russia dell’Ucraina. Allora c’era il Pd al governo. Come mai questa geniale idea della tassa sugli extraprofitti allora non uscì fuori?». Qui il dem va in tilt: «Lei ricorda Procaccini quando è scoppiata la guerra in Ucraina?». «Certo, c’era il governo Draghi, se lei ricorda.

C’eravate voi al governo, no?«, lo incalza il meloniano. Era il febbraio del 2022. «Dopo pochi mesi che governo è arrivato?», prova a difendersi Bonaccini. «Non ho capito, quindi la risposta è?», ci riprova Procaccini con un sorriso: «Ho capito, perché a voi non vi è venuto in mente?».

Bonaccini si arrampica sugli specchi: «Guardi, io penso che non debba neanche rispondere perché gli italiani hanno capito benissimo. Se lei vuole accusare il governo Draghi di cui facevano parte anche forze che sono al governo ora, quindi lo dica anche a casa sua e tra i suoi alleati. Se lei vuole accusare per quello che sta accadendo oggi...». «Infatti - insiste Procaccini -, come mai questa idea allora non uscì fuori? Questa idea risolutiva del problema...». «Procaccini, guardi, se la vuole mettere su questo piano mi pare che sia inutile che stiamo a discutere io e lei su questo».