“Esprimi solidarietà alla Polizia? Esprimi solidarietà alla Polizia?”. Lo chiede due volte, Galeazzo Bignami. E per due volte il deputato e capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera non ottiene risposta.

A Dritto e rovescio, su Rete 4, si parla di manifestazioni e violenze in piazza. Mario Giordano, conduttore per una sera al posto di Paolo Del Debbio, dà la parola a un gruppo di giovani comunisti. Bignami li incalza, ottenendo una replica di facciata.

“Esprimo solidarietà ai lavoratori che vengono aggrediti, nell’ultimo sciopero i sindacati delle forze dell’ordine sono scesi in piazza per denunciare il peso psiscologico sui loro corpi. Se la divisa ha un valore, lo ha sulla base delle condizioni lavorative di chi le indossa!”, urla il ragazzo. Dallo studio, Bignami scuote il capo: “Non rierscono a esprimere solidarietà alle forze dell’ordine... Voi siete allergici alle divise!”. “Mi ascolti quando parlo, l’ho espressa, sono persone che lavorano”, ribatte il giovane.

"Esprimi solidarietà alla Polizia?"

Galeazzo Bignami (Fratelli d'Italia) ad Antonello, giovane comunista#drittoerovescio pic.twitter.com/DiwLIgeLsS — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) November 26, 2026

Un altro compagno di lotta, Emanuele, punta il dito invece sul governo: “Prima cosa, punta più a reprimere che a risolvere i problemi che hanno portato milioni di italiani in piazza. Seconda cosa: noi vediamo un doppio trattamento, uno per i manifestanti e un altro per altre persone del governo. Noi continuiamo a sentirci dire che chi è innocente fino a prova contraria non deve essere toccato, l’abbiamo visto con l’ex ministra Santanché fatta dimettere dalla presidente Meloni, perché aveva sentito delle voci come il nostro Presidente di Regione Francesco Acquaroli... Noi andiamo proprio su questo, noi andiamo contro questa situazione qua. Quando noi parliamo di marcatori parliamo anche di gogna di piazza nei confronti ai manifestanti. Chi viene marcato è una folla durante una manifestazione e possono essere marcati persone che non c’entrano. Andiamo ad intaccare la situazione economica delle singole persone, sospendendo le borse di studio solo per un’indagine, come ci avete insegnato voi nel caso del Mastro, eccetera. Noi siamo contrari proprio a questo”.