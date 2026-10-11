In Onda, Vincenzo De Luca esalta Meloni e demolisce la sinistra: "Incomprensibili"

C'è un video che sta circolando con insistenza sui social. Vincenzo De Luca, certamente non un esponente della destra meloniana, che ospite a In Onda da Luca Telese e Marianna Aprile, fotografa perfettamente lo stato della sinistra italiana. Il sindaco di Salerno ha spiegato ai telespettatori di La7 che Giorgia Meloni è un grande leader politico perché riesce a farsi comprendere dai cittadini. Discorso diverso per i compagni del campo largo che, a suo dire, risultano incomprensibili soprattutto quando vanno ospiti su La7. Bella frecciatina anche ai conduttori, in pieno stile De Luca.

"Prendiamo gli altri, la Meloni è un leader politico intelligente, ha molto mestiere, ha una caratteristica che non hanno gli altri esponenti politici, ha un'empatia con i cittadini normali, parla chiaro, parla chiaro, si fa capire - ha spiegato Vincenzo De Luca ai telespettatori di In Onda -. Tutto il contrario di quello che avviene per gli esponenti politici della sinistra. Se lei ascolta un dibattito televisivo, dopo un minuto deve cambiare canale perché sono insopportabili. Ragazzi, vi dico quello che penso io". E le parole dell'ex governatore della Campania hanno lasciato completamente di sasso i due conduttori della trasmissione politica di La7, che non si aspettavano una critica così mirata alla sinistra italiana.