Inav ovvero Imposta Nazionale sugli Autoveicoli. Cominciate a familiarizzare con questo acronimo. Un po’ come Irpef, Iva o Imu. È la nuova ennesima tassa inventata dal Partito democratico. Contenuta in un emendamento alla legge di Bilancio a firma del deputato Vinicio Peluffo. L’emendamento non rientrerebbe ancora fra i “segnalati”.Può cioè essere che pure il Pd si vergogni di questa nefandezza e preferisca non insistere. Ma se il Campo Letargo vincesse le prossime elezioni oltre all’ulteriore patrimoniale, ed all’aumento della tassa di successione per pagare il reddito di cittadinanza pure all’Inav dovrete abituarvi.Perché in finale i politici (così come gli uomini di cui sono una sottocategoria) vanno valutati non solo per ciò che dicono in campagna elettorale.

CORRETTIVI Ma soprattutto per ciò che fanno. Non da come predicano, ma da come razzolano. Se però si sta all’opposizione, il razzolare si misura appunto in base agli emendamenti che si propongono. Come appunto quello di Peluffo; uno di quegli emendamenti che ti lasciano scioccati e paralizzati.Mentre il governo giustamente si vanta di aver eliminato in parte il bollo auto, il Partito democratico vorrebbe introdurre una nuova tassa sulle auto. Sostituirebbe l’attuale Ipt(Imposta Provinciale di Trascrizione) e finirebbe per rendere ancora più costoso l’acquisto di qualsiasi auto che non sia elettrica. La logica è quella tipica del sinistrato europeista: poiché voglio indurti ad acquistare un’auto elettrica e tu non la compri (in quanto cara e disfunzionale), ecco che io ti rendo ancora più impossibile acquistare l’alternativa.In Italia le auto elettriche pure (Bev) non arrivano all’8% delle vendite. Siamo penultimi in Europa. In Francia e Germania le Bev superano ampiamente il 30%. Ma è la percentuale delle persone che vivono nelle grandi città dove gli spostamenti sono brevi a rendere più o meno praticabile l’acquisto di una Bev.Le elettriche sono costose.Hanno scarsa autonomia. I tempi di ricarica sono lunghi e devi giocare al Sudoku nel frattempo. E le colonnine si trovano, sì e no. E comunque io le vedo sempre libere. Proprio perché il mercato le Bev non le vuole. E allora, invece di contenere i prezzi o migliorare l’offerta, che ti fa la sinistra? Punisce chi si azzarda a scegliere un’alternativa a ciò che loro ti vogliono imporre.

COSTI PROIBITIVI È la stessa logica che utilizzano quando si parla di casa. Non ci sono sufficienti appartamenti da destinare all’affitto? Loro ti rendono impossibili gli utilizzi alternativi (come gli affitti brevi) anziché puntare su detassazioni e sfratti più veloci. Qui adottano esattamente e da sempre la stessa logica: non rendono l’elettrico più accessibile (perché comunque non è una tecnologia che il mercato apprezza), ma rendono tutto il resto più costoso e proibitivo.Quattroruote ci ha messo gli occhi sopra su quella che potrebbe essere la Legge Peluffo. Sostituirebbe l’Ipt – oggi basata sulla potenza in Kw – con una nuova imposta nazionale. Più CO2 emette l’auto (e più alto è il prezzo d’acquisto) e più paghi al momento dell’acquisto. Fino a 115 g/km di CO2 si pagherebbe solo una quota fissa di 150,81 euro. Da 116 g/km scatterebbero aliquote progressive tipo Irpef. E di anno in anno il meccanismo viene reso progressivamente più severo. Ciò che cioè l’anno prima era già poco conveniente acquistare, l’anno dopo diventa ancora più proibitivo. Un po’ come aumentare le tasse con un programma di alzarle ulteriormente. L’Inav, se fosse per il Pd, andrebbe pagata già quando acquisti un’auto nuova nel 2027. E se puoi permetterti solo un’auto usata? Nessun problema.Peluffo ha pensato a tutto.Dal 2030 pagheresti l’Inav anche se compri un’auto usata.Per capire la portata della proposta, si può fare qualche esempio realistico. Ti compri una Tesla dell’odiato Musk come Fratoianni e Piccolotti (che forse l’hanno venduta perché Musk sarebbe fascio ma vai a saperlo)? Non paghi nulla. Ma già con una Volkswagen mild hybrid potresti arrivare a pagare qualcosa come 700 euro contro i 350 attuali. Vuoi una Tiguan? Puoi arrivare ad oltre 1.400 euro contro i 400-600 attuali.Una Bmw serie 3 nemmeno ve lo dico. Con l’Ipt attuale, anche un’auto da 100-120 Kw in una provincia con maggiorazione del 30% paga tipicamente tra 350 e 600 euro.

IMPOSTA AGGIUNTIVA Con l’Inav di Peluffo, molte auto medie e la quasi totalità dei Suv e delle berline di fascia media-alta pagherebbero migliaia di euro in più.Poche storie. La sinistra prova un godimento orgasmico nel mettere nuove tasse. Roba da tempesta ormonale. Parlerei di vero e proprio sadismo. Ma poiché non c’è sadismo senza masochismo, la mia domanda è: chi vota per questa gente qua a quale categoria apparterrebbe?