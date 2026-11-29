È spuntato un sondaggio, ieri mattina, che non ha fatto iniziare il fine settimana nel migliore dei modi al centrodestra. Il Corriere della Sera ha pubblicato la rilevazione mensile di Ipsos e per la prima volta la coalizione di centrosinistra staccherebbe nettamente lo schieramento dell’attuale maggioranza di governo: 45,2% per il campo largo nella sua versione più ampia contro il 39,3% di Giorgia Meloni e alleati, con Futuro Nazionale, all’8%, a correre da solo.Sei punti che, con la nuova legge elettorale si tradurrebbero per le sinistre in 88 seggi in più alla Camera e 37 al Senato. Artefici del sorpasso, i Cinquestelle in crescita, stimati al 15,9% (+1), e la tenuta delle formazioni progressiste moderate, che compensano un leggero calo del Pd (19,5%; -0,4) e di Avs (5,8%; -0,5).Nel centrodestra invece calerebbero Fdi (26%; -0,7) e Lega (5%; -0,6), il cui arretramento non verrebbe compensato dalla tenuta di Forza Italia (6,5%; +0,2) e Noi Moderati (1%; +0,2) né dall’ingresso dei sindaci d’Italia guidati da Cateno De Luca (0,8%).VALORI RELATIVI C’è davvero da preoccuparsi per la coalizione di governo? Una premessa è d’obbligo. Senza uno scenario reale, i numeri valgono poco.La somma della forza dei singoli partiti, prima di conoscere l’effettivo perimetro delle alleanze e tutti i candidati a Palazzo Chigi, ha un valore relativo. Secondo il sondaggio comunicato da Antonio Noto a Porta a Porta, per esempio, M5S, se il Campo largo sarà guidato da Elly Schlein, scenderebbe all’11% (contro il 15,5% a cui il Movimento è accreditato se si candidasse l’ex premier) mentre il Pd guadagnerebbe solo due punti dalla designazione della segretaria, salendo al 21%.L’effetto Vannacci poi, in caso di adesione del generale all’alleanza, porterebbe al centrodestra un incremento di un paio di punti e non di otto.

La partita quindi sarebbe più aperta di quanto non sembrerebbe dalla situazione fotografata da Ipsos, che comunque accredita al governo ancora un alto indice di gradimento (41, solo un punto sotto il mese scorso).Antonio Noto, a riguardo vede una situazione di sostanziale parità, con gli schieramenti che si inseguono e si superano nel perimetro di un paio di punti. «A entrambi», spiega il sondaggista, «manca un sogno, una visione dell’Italia da offrire all’elettorato». D’altronde, i governi uscenti sono storicamente un po’ penalizzati mentre il campo largo ha mancato la scadenza di fine mese per darsi un programma. Cinquanta e cinquanta sono le probabilità di vittoria che attribuisce a centrodestra e centrosinistra anche Alessandro Amadori, di Youdata, secondo cui quelle che ci attendono sono «le elezioni dell’equilibrio instabile, forse le più incerte dell’Italia da molto tempo, terremotate dalla variabile Vannacci, che fluttua molto ed è ancora impossibile da soppesare».Cionondimeno, alcune cose appaiono evidenti. «Il vero nemico del governo non è la sinistra ma il carovita», spiega Alessandra Ghisleri, fondatrice di Only Numbers, il cui istituto dà Fdi tra il 27 e il 28% e Forza Italia ampiamente sopra il 7%. Altro aspetto che potrebbe penalizzare Meloni è l’arretramento dei suoi alleati, quasi Fdi non riuscisse a capire che non può vincere da solo ma neanche con l’apporto dei piccoli partiti, certo però necessari, con i quali sta arricchendo la coalizione. Forzisti e leghisti devono restare due gambe forti per sostenere il partito cardine della maggioranza. E poi «va rafforzata la risposta ai temi forti della sicurezza e dell’abbattimento delle tasse, che devono diventare bandierine di sicurezza per l’elettorato di centrodestra», aggiunge Fabrizio Masia di Emg Different.Messaggi importanti anche per la sinistra, soprattutto per Elly Schlein, la cui spinta propulsiva verso il Pd si è esaurita.

I dem sono quasi cinque punti sotto il risultato delle Europee di due anni fa e poco sopra il 19% ottenuto nel 2022 con alla guida Enrico Letta. «La sinistra deve trovare la quadra e decidere se sarà un campo largo, ovverosia l’alleanza di più partiti possibili contro Meloni, oppure campo progressista, espressione cara a Giuseppe Conte, inteso come unione di partiti che condividono una determinata visione politica», spiega Ghisleri. Senza considerare che il dato Ipsos potrebbe essere drogato dall’universo di quelle piccole formazioni, per esempio Più Uno di Ernesto Maria Ruffini e Franco Gabrielli, che ancora non si sa se si presenteranno alle elezioni con un proprio simbolo o inserendo i loro uomini nelle liste di partiti più grandi.

Di certo per la sinistra, il tema fiscale è molto scivoloso, come dimostra il fatto che i partiti della patrimoniale, Pd e Avs, sono dati in calo. «In linea di massima è molto popolare tassare i ricchi», spiega Lorenzo Pregliasco, direttore di Youtrend, «però chi cavalca troppo l’argomento è pericoloso: l’elettore non sa dove sarà messo l’argine e finisce per temere che prima o poi toccherà pagare anche a lui».Restano i consigli ai naviganti. Noto mette in guardia Meloni: «Fdi è già alta, più di tanto non può crescere e per vincere le elezioni deve aggregare e spingere in su tutti gli alleati». Più ottimista nei confronti del centrodestra Masia, secondo cui «la Lega alla fine terrà e il centrodestra non andrà sotto il 44%, anche perché la sinistra attacca sull’economia ma non ha ancora individuato la ricetta per guarire il Paese né sa spiegare come mettere a terra in modo efficiente i soldi in più che rivendica con le tasse».LEADERSHIP FORTE «Se la vittoria elettorale si giocasse sull’economia», pensa però Pregliasco, «la sinistra parte avvantaggiata, a causa del carovita. Certo però», aggiunge Meloni ha il vantaggio di avere una leadership più chiara rispetto alla sinistra e per nulla consunta malgrado i quattro anni di governo. Lo svantaggio? Non aver ancora smaltito la sconfitta nel referendum sulla giustizia, che ha compattato il fronte contro di lei”. «La politica va a onde», chiosa Amadori.

«La destra è salita a lungo in Europa e ora pare non riuscire a dare tutte le risposte che prometteva. Tra guerra e inflazione, le persone sentono che potrebbero vivere meglio di come fanno e tornare a prendere piedi i temi più cari alla sinistra. Ma occhio, l’Italia è da sempre anomala».Lavori in corso quindi: Meloni è più avanti di Schlein, che è più debole di Conte ma, non potendo cedergli il passo, deve trovare un punto d’intesa con lui per essere competitiva. Vannacci è la variabile impazzita del centrodestra, e potrebbe farlo perdere. Schierarsi di Alessandro Di Battista, magari con la benedizione di Beppe Grillo, potrebbe invece essere quella fatale per il centrosinistra. Ancora prima di scendere in campo è accreditato tra il 3 e il 6%.