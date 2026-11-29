A Realpolitik su Rete 4, Matilde Siracusano ha risposto con durezza ad Angelo Bonelli sul caso De Gennaro e sul ruolo della Commissione Antimafia. La sottosegretaria di Forza Italia ha attaccato direttamente il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.

“Parlare di uso politico della Commissione Antimafia da parte sua mi sembra un po’ ipocrita, Bonelli – ha detto Siracusano – perché a questo punto in alcune circostanze avrebbe dovuto dire a Scarpinato di astenersi, visto che era protagonista di vicende che erano direttamente esaminate dalla Commissione Antimafia. Scarpinato, selettore del 5 Stelle, già giudice a Palermo”.

La sottosegretaria ha poi difeso la presidente della Commissione, Chiara Colosimo: “Che a lei non piacciano i presidenti delle commissioni d’inchiesta di centrodestra è giusto, perché guardi, se quando c’era Morra presidente l’Antimafia l’avrei anche chiusa. Quindi ci sta che a lei non piaccia la Colosimo, che a me invece piace molto perché sono molto amica di lei. Ho visto con quale onore lei ricopre questa carica e con quale tensione emotiva ha voluto intraprendere questo percorso. Io l’ho vista, l’ho vista alla Camera, vedo lo spirito dei commissari, uno spirito autentico”.

Sull’inchiesta in corso ha aggiunto: “L’inchiesta mafia-appalti non se l’è inventata la Commissione Antimafia, se l’è inventata una procura. Chiaramente loro devono continuare a lavorare con tutti gli elementi che hanno a disposizione, arriveranno alla fine con una relazione. Nel frattempo le procure continuano a fare il loro lavoro”.