Secondo il sondaggio Only Numbers di Alessandra Ghisleri andato in onda a Realpolitik, se si votasse oggi Fratelli d’Italia resterebbe il primo partito con il 27,8%, stabile rispetto alla rilevazione precedente. Il Partito Democratico guadagna mezzo punto e sale al 20,5%, mentre il Movimento 5 Stelle cala leggermente al 12,3%.

Forza Italia sale al 7,7% (+0,2%), Futuro Nazionale di Vannacci al 6,6% (+0,2%), Alleanza Verdi e Sinistra si attesta al 6,4% e la Lega al 6,3% (+0,3%). Tra i partiti minori Azione è al 3,1%, Italia Viva al 2,4%, +Europa all’1,2%. Indecisi e astensionisti restano elevati, al 41,4%, anche se in calo di 0,7 punti.

A livello di coalizioni il centrosinistra (PD, M5S, AVS, Italia Viva, +Europa, Progetto Civico e Più Uno) raggiunge il 44,3%, superando di poco il centrodestra (FdI, Forza Italia, Lega, Noi Moderati e Sud Chiama Nord) fermo al 43,6%. Vannacci non è incluso nel totale del centrodestra.

Il quadro mostra un leggero recupero del Partito Democratico e una sostanziale tenuta di Fratelli d’Italia, mentre il vantaggio del centrosinistra resta risicato e fortemente condizionato dall’altissima percentuale di indecisi.