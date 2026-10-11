Realpolitik, Sara Kelany zittisce l'ex grillino: "Grazie a Giorgia Meloni..."

"Oggi anche se io non ho nulla da condividere con la Meloni direi vabbè per lo meno ha fatto gli interessi del Paese. Che cosa abbiamo ricevuto noi dalla milizia? Che cosa abbiamo ottenuto noi dagli Stati Uniti, anzi da Trump? Lei ha cercato un rapporto personale, se lo hai venduto, questo ci ha indebolito rispetto alla Germania, rispetto alla Francia. Oggi l'Italia deve fare una sola cosa, deve ritornare a essere forte in Europa. La Meloni lo ha capito?". Questo è il ragionamento dell'ex ministro del governo Conte II Vincenzo Spadafora.

L'ex grillino è stato ospite a Realpolitik, il programma di approfondimento politico di rete 4 condotto da Tommaso Labate. In studio c'era anche Sara Kelany di Fratelli d'Italia che non ha perso tempo e ha replicato alle sue pesanti accuse. "L'Italia è forte in Europa proprio grazie alla Meloni", ha detto. "Concludo dicendo semplicemente che adesso, quando mi auguro - ha proseguito l'ex ministro dello Sport -, nelle prossime elezioni ci sarà un governo diverso, quello che noi dobbiamo fare è avere una posizione forte di leadership in Europa".