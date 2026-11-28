Otto giorni prima dell’invasione russa dell’Ucraina, Roberto Vannacci avrebbe considerato poco probabile un attacco su larga scala da parte di Mosca, interpretando le manovre militari russe come uno strumento di pressione sui negoziati. È quanto emergerebbe dal documento numero 270 dell’Ambasciata italiana a Mosca, datato 16 febbraio 2022 e declassificato, secondo quanto riportato, il 6 novembre 2026. Il rapporto, attribuito all’allora addetto alla Difesa, è stato diffuso su X da Marco Setaccioli, giornalista e attivista pro-Ucraina. Nelle conclusioni si affermava che le attività militari russe avessero “il solo scopo di esercitare una leva sulle negoziazioni in atto”. Un’eventuale offensiva sarebbe stata prevalentemente ibrida e asimmetrica, mentre la conquista dell’Ucraina orientale veniva giudicata “poco probabile e di dubbio successo militare”.

Nonostante la presenza di 150.000-170.000 soldati russi al confine, il documento riconduceva le esercitazioni a un “piano addestrativo consolidato”, simile a quello dell’anno precedente. Ipotizzava inoltre che la resistenza ucraina potesse trasformarsi in guerriglia in caso di interruzione dei rifornimenti e che un intervento russo limitato avrebbe ottenuto “il supporto, almeno parziale, della popolazione residente”. Setaccioli ha contestato queste valutazioni, accusandole di essere vicine alla propaganda del Cremlino e di aver ignorato gli avvertimenti dell’intelligence occidentale. L’autenticità del documento resta da confermare ufficialmente. Il 24 febbraio 2022, otto giorni dopo la sua redazione, la Russia lanciò l’invasione su larga scala dell’Ucraina.