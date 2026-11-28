“Ilaria Salis al governo della Nazione? No, grazie”: Galeazzo Bignami di Fratelli d’Italia lo ha scritto in un post su Facebook a corredo di uno spezzone di un suo intervento a Dritto e Rovescio su Rete 4.

In tv, infatti, durante un acceso confronto con Paola De Micheli del Pd, Bignami ha sottolineato: “Da quando abbiamo fatto il decreto rave non ci sono più rave, da quando abbiamo fatto il decreto sui blocchi nelle stazioni non ci sono più i blocchi, col decreto Caivano contro la dispersione scolastica la dispersione è calata dall’11,5 al 7%. L’Europa chiedeva il 9, abbiamo fatto meglio. Col decreto immigrazione, gli sbarchi sono calati dell’81% e i rimpatri sono triplicati”.

Di fronte alle polemiche della dem, che intanto contestava “Allora viviamo nel Paese più sicuro del mondo....”, l’esponente di FdI ha perso la pazienza e ha fatto notare: “Noi stiamo facendo questo... Uno può anche dire: ‘la destra potrebbe fare di più’, ma poi si gira a sinistra e trova Ilaria Salis, quella che esprime solidarietà agli aggressori. Questa è la vostra alleata e mi venite a fare la lezione...”.