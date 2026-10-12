Silvia Salis, la lezioncina da Fabio Fazio: ecco cosa si lascia scappare

Silvia Salis, ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa sul Nove, ha attaccato il governo Meloni per la decisione di porre un tetto al numero di studenti stranieri nelle classi delle scuole italiane. "Intanto non negando un tema che esiste, ma dicendo quello che dovrebbe fare il Governo, che dovrebbe fare una Repubblica nel 2026 come l'Italia, cioè sostenere questo tema con dei mediatori linguistici e culturali per aiutare questi bambini, non sparpagliarli come un problema del quale ti devi liberare - le parole della sindaca di Genova -. E questo è il tema, il tema del quale sinceramente trovo vergognoso a livello di discussione, perché uno Stato deve trovare una soluzione, la soluzione non è far prendere mezz'ora di autobus a un bambino di sei anni e smistarlo in un'altra scuola, quando poi le scuole multietniche sono vicine ai cantieri, perché queste famiglie arrivano per sostenere lo sviluppo economico del Paese, come abbiamo fatto noi per tanti anni in altri Paesi"

E ancora: "E deve essere sostenuto dal Governo, perché come questi operai, ad esempio, aiutano lo sviluppo di Fincantieri, che è un'industria della quale il Governo va fiero, perché ha degli ottimi risultati, nello stesso modo deve sostenere, perché è davanti al cantiere che ospita le persone che permettono questo sviluppo economico. La soluzione non è dividere quei bambini, farli prendere un autobus, aumentare il loro senso di marginalità, ma è creare delle strutture all'interno delle scuole pubbliche che possano sostenere i nostri insegnanti, che ringrazio perché fanno un lavoro che è eroico ormai in Italia, neanche duro, è proprio eroico, e sostenerli in quello che è poi alla fine l'ultimo contenitore sociale di tutte le disuguaglianze, di tutte le marginalità che è la scuola. Ecco, noi sinceramente non possiamo parlare dei bambini in questo modo, io lo dico da madre, ma come si fa a parlare di un bambino o di un problema? Uno Stato risolve quel problema, non fa diventare il bambino il problema".