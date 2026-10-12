Legge elettorale, da Prodi a Marisa Laurito: i firmatari dei 30 ricorsi alla Consulta

Politici, costituzionalisti, scrittori, ex magistrati e personalità del mondo dello spettacolo: è lungo l'elenco dei firmatari dei ricorsi sulla legge elettorale. Circa 500. Roberto Zaccaria, che con la Rete per un voto libero e uguale ha presentato oggi i ricorsi in conferenza stampa alla Camera, ne ha letti alcuni. A partire da Lucia Annunziata, europarlamentare Pd, per arrivare all'ex segretario Pd Pierluigi Bersani e all'ex presidente della Camera Fausto Bertinotti. Ci sono Romano Prodi e Massimo D'Alema. L'europarlamentare M5s Pasquale Tridico.

E poi le attrici Marisa Laurito, Carla Signoris e Monica Guerritore, quest'ultima moglie di Zaccaria. Lo scrittore Maurizio De Giovanni. L'ex magistrato Armando Spataro. E ancora: Gianrico Carofiglio, Giovanni Bachelet, Maria Vittoria Ballestrero, Sergio Bartole, Rosy Bindi, Stefano Bonaga, Maria Agostina Cabiddu, Massimo Cacciari, Luciano Canfora, Cinzia Capano, Paolo Caretti, Pietro Ciarlo, Paolo Corsini, Guido Corso, Silvia Costa, Nando Dalla Chiesa, Elio De Capitani, Giovanna De Minico, Ugo De Siervo, Tiziana Ferrario, Anna Finocchiaro, Rino Formica, Massimo Giannini, Agostino Giovagnoli, Giuseppe Giulietti, Nicola Grasso, Riccardo Guastini, Gad Lerner, Nicoletta Maraschio, Eugenio Mazzarella, Mario Morcone, Tomaso Montanari, Stefano Passigli, Barbara Pollastrini, Sandro Ruotolo, Barbara Scaramucci, Donatella Stasio, Marco Tarquinio, Livia Turco, Giuseppe Verde, Gianfranco Viesti, Massimo Villone, Mauro Volpi, Roberto Zaccaria.