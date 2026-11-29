Classe 1995, laurea in Scienze politiche, un lavoro nel sociale e una “carriera” politica e amministrativa tutta vissuta all’interno della Lega milanese: militante, consigliere di Municipio, capogruppo in Consiglio comunale, responsabile lombardo dei giovani leghisti e da ieri coordinatore federale del movimento giovanile, che guiderà per i prossimi tre anni. Alessandro Verri è tutto questo e molto di più. Sorriso sincero, battuta sempre pronta (proverbiali le sue freddure dispensate a tavola quando meno te l’aspetti), ma soprattutto mente svelta, sempre orientata a centrare il problema. Sempre sulla “notizia”.Come ha dimostrato ieri durante il suo discorso d’insediamento. Non è un caso, dunque, che la sua sia stata una candidatura partita dal basso, non dalle segreterie.

Verri, quando ha preso la tessera della Lega avrebbe mai immaginato di vivere una giornata come quella di ieri?«Sinceramente no. Ma questo non cambierà il mio modo di essere militante. Per me la Lega è una seconda famiglia ed essere stato investito di questa responsabilità è un onore enorme e una grossa responsabilità».

La sua è stata una candidatura che ha messo d’accordo tutti i territori. Una cosa che di questi tempi in Lega non è così scontata...

«Il fatto che il mio nome sia stato fatto in maniera unitaria è un attestato di stima che vale più di tutto».

Da dove nasce il suo amore per la politica?

«A 18 anni, quando ho finito il liceo, in molti di consigliarono di lasciare l’Italia per avere un futuro migliore.Io ho detto “no” e ho deciso di provare a cambiare un sistema sbagliato».

Perché, secondo lei, un giovane oggi dovrebbe scegliere il Carroccio per fare politica?

«Perché la Lega giovani ha un’identità forte, è una comunità e uno spazio nel quale un ragazzo non è lì a fare da comparsa. Per questo uno dei punti principali del mio mandato sarà quello di lavorare per far appassionare i giovani alla politica e poi dare loro gli strumenti per farla, la politica».

Come?

«Reclutamento (abbiamo già pronti i volantinaggi nelle scuole), formazione continua e ritiri per fortificare lo spirito di comunità».

Siete la generazione dei social e dell’IA. Che ruolo avranno nel futuro della politica?

«Sicuramente importante, ma attenzione a non confondere un like con un voto. È un’equazione che non funziona. Il consenso è fiducia, credibilità, presenza sul territorio. Per questo andremo nelle scuole e nelle strade per far capire che ci sono giovani che spaccano le vetrine e altri che invece vogliono costruire un futuro migliore».

Si riferisce ai maranza?

«Noi, voglio dirlo chiaramente, non saremo la generazione che verrà ricordata per i maranza. No, noi saremo la generazione che li spazzerà via: sono come un cancro che fanno morire l’organismo, una degenerazione della nostra società e come tale va eliminata».

Parole forti. Come quelle che lei ha pronunciato sull’immigrazione...

«Ci stanno invadendo e noi non dobbiamo avere paura di pronunciare la parola che è la soluzione a tutto questo: remigrazione. L’Italia è un Paese accogliente, ma non è un Paese senza regole. Chi sceglie di non rispettarle non può stare qui. Prenda l’aereo e torni a casa sua».

Un altro pericolo che lei ha evidenziato è quello del “politicamente corretto”. Come affronterete il problema?

«Questa è l’altra faccia della medaglia nella battaglia ingaggiata dall’islam contro l’Occidente, che purtroppo ha trovato sponda nella sinistra. Vogliono cancellare le nostre tradizioni, la nostra cultura. Hanno iniziato con i simboli (vedi l’albero del dono a Milano) e hanno proseguito con le parole. Il piano è chiaro: censurare la nostra lingua, contaminarla, svilirla, piegandola al capriccio di qualche minoranza. Il tutto per arrivare a manipolare il pensiero. Come in 1984 di George Orwell. Ma noi lotteremo contro tutto questo».

Sul manifesto del congresso c’è la frase “I figli del Piave”. Perché?

«L’ho voluta io stesso. Allora in guerra c’erano i Ragazzi del ’99, noi siamo i loro eredi. E oggi come allora gridiamo: “Non passa lo straniero”».

Quali sono i temi che oggi interessano ai giovani della Lega?«La casa (e ringrazio Salvini per il suo piano lungimirante), il caro vita, l’ambiente ma quello non ideologico.Poi c’è una cosa che vorrei dire alle banche: ricominciate a finanziare i sogni, le idee dei giovani che vogliono fare impresa».

Chiudiamo coi ringraziamenti?

«A Salvini per la fiducia che mi sta dando. A Luca Toccalini che ha retto il movimento giovanile negli ultimi sette anni. E infine a Umberto Bossi, l’uomo che senza guardare in faccia a nessuno ha creato la Lega».