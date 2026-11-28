Che la luna di miele tra il sindaco, Giuseppe Sala, e i cittadini milanesi fosse finita si sapeva da tempo. Ma con l’avvicinarsi della fine di questo decennale matrimonio l’impressione è che, in attesa della firma sul divorzio, le due parti vivano ormai da separati in casa. È quanto emerge dal “Monitor Milano”’ realizzato dall’Istituto Ixè tra il 13 e il 21 novembre, secondo cui il 66% dei milanesi nutre poca o nessuna fiducia nei confronti del primo cittadino. Il report ha interrogato un campione di 1018 cittadini maggiorenni, sugli umori nei confronti dell’amministrazione uscente, evidenziando la netta scissione tra milanesi e governo cittadino.

Due cittadini su tre, in pratica, non credono più nel loro sindaco. Il dato, nel dettaglio, è ancora più impietoso: appena il 7,4% degli intervistati afferma di nutrire «molta fiducia» in Sala, mentre il 26,4% si ferma all’«abbastanza». Dall’altra parte il numero uno di Palazzo Marino va a sbattere contro un muro di scetticismo e delusione composto da un 33,8% di intervistati che esprime «poca fiducia» e da un clamoroso 32,4% che boccia il sindaco senza attenuanti, scegliendo l’opzione «nessuna fiducia».

Se si guarda all’amministrazione nel suo complesso, i dati sono leggermente più generosi, ma il bilancio resta negativo: il 57% della popolazione boccia i suoi vertici con un’insufficienza grave (34,2% poca fiducia, 23% nessuna), mentre solo un risicato 43% continua a difendere l’operato della giunta.Questo giudizio critico nei confronti dell’operato di Sala e compagni nei due mandati, secondo il report, influenza le attese dei cittadini sul futuro corso di governo municipale: in attesa delle urne, il 48,9% dei milanesi chiede un «cambiamento radicale nel modo di amministrare la città», mentre solo il 5,2% è dell’idea che si debba «andare avanti così». Per il futuro di Milano il 41,3% degli intervistati ha invece chiesto «qualche miglioria» nel modo di amministrare, mentre il 4,5% non si è espressa.

LA BOCCIATURA

Il dato che dovrebbe preoccupare in zona Palazzo Marino è che l’opinione negativa sul governo della città non riguarda una parte parziale dell’elettorato di opposizione, ma oltre un terzo degli elettori milanesi ad oggi schierati con il centrosinistra. Di fronte a questo scenario da fine impero, nel centrosinistra è già scattata la corsa a prendere le distanze dal sindaco uscente, affidando ogni speranza di sopravvivenza allo strumento delle primarie. L’attenzione tra gli elettori dell’area progressista è altissima: il 43,1% segue con molta attenzione il dibattito sui possibili candidati e un altro 41,2% lo fa almeno in maniera vaga, lasciando appena un 15,7% di disinteressati.

I milanesi non vedono l’ora di voltare pagina e secondo le stime del report, per scegliere il candidato della coalizione di centrosinistra, si arriverà a un’affluenza vicina a 65mila votanti, un numero superiore rispetto all’ultima tornata di primarie, che nel 2016 aveva eletto Sala come candidato, a danno di Francesca Balzani e Pierfrancesco Majorino. In quell’occasione l’attuale capogruppo del Pd in Consiglio regionale, si era fermato al 23% dei voti, accontentandosi poi di una poltrona in giunta, come assessore alle Politiche sociali. Secondo le previsioni di Ixè, il secondo tentativo dovrebbe vedere Majorino in leggera crescita rispetto a 11 anni fa, ma la sostanza non cambierà: il 30% degli intervistati è convinto che sarà lui il sindaco di Milano per i prossimi 5 anni, ma purtroppo per lui, una fetta più alta, del 56,3% propende per il giornalista e scrittore Mario Calabresi.

MARIO IL SALVATORE

Sarà forse lui il salvatore della patria, investito dell’infausto compito di succedere a Sala? Chissà, quello che in base ai dati del sondaggio pare certo è che la partita è tra questi due candidati, che insieme risultano vincenti secondo l’87% degli interrogati.Niente da fare per tutti gli altri: l’attuale vicesindaco Anna Scavuzzo si ferma al 5,2%, il rivoluzionario Lorenzo Pacini al 2,3% e il timido assessore al Bilancio Emmanuel Conte allo 0,4%. I due candidati civici Tommaso Goisis e Carlotta Cossutta non vengono nemmeno rivelati, mentre avanza un 5% di elettori che si è detto ancora indeciso sul profilo vincente. Il sondaggio spiega in qualche modo l’evidente corsa dei candidati, nelle prima battute della campagna elettorale, a prendere le distanze da Sala e da un ciclo politico che sembra esaurito, ma resta la chiara contraddizione per tesserati del Pd e civici progressisti, nel dissociarsi da un’amministrazione di centrosinistra.Quanto al protagonista della storia, il sindaco Sala, la scelta è quella di non commentare, considerando i sondaggi per quello che sono - come sussurano a Palazzo Marino - ovvero intenzioni e non certezze. Ma di questi tempi conta tutto...