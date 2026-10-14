FdI inchioda il Pd: "E la dem che partecipa alle commissioni in costume dalla spiaggia?"

"Il capogruppo del Pd partecipa alle commissioni in costume dalla spiaggia? Silenzio. Il capogruppo di Forza Italia lo fa in accappatoio dalla SPA? Notizia nazionale": a evidenziare la differenza di trattamento mediatico tra i due casi è stato Emanuele Locci, consigliere comunale di Fratelli d'Italia ad Alessandria, in un post su Facebook. "Sia chiaro che io penso che entrambi abbiano oltraggiato il consiglio comunale allo stesso modo. Quando ero presidente del consiglio comunale ero molto severo a pretendere l'uso di abbigliamento dignitoso nel rispetto verso le istituzioni, come ho sempre fatto io".

"Ma oggi voglio fare un'altra riflessione - ha proseguito Locci nel video pubblicato sui social - perché quando denuncio la chiusura di un monumento pubblico per un matrimonio privato con la presenza annunciata di un importante dirigente del partito comunista cinese che viene da una regione dove i diritti civili vengono ignorati non si scatena lo stesso interesse?". Il riferimento è all’utilizzo privato dell’ex Convento di San Francesco per un evento con la presenza, annunciata al Comune, di un importante dirigente politico.

E ancora: "E perché quando denuncio che Amag Ambiente ha affidato 70mila euro all'agenzia che ha curato la campagna elettorale del sindaco Pd di Alessandria, non si scatena lo stesso clamore? Questo è il tema". Infine, nel suo post ha chiosato: "Siamo sicuri che si stia dando risalto alle notizie che contano davvero?".