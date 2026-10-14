Meloni, Bonelli la insulta: "Cagnolino". E lei lo zittisce: "Restano le candele"

Agli insulti di Angelo Bonelli, la premier Giorgia Meloni risponde con l'ironia feroce. Duello rusticano alla Camera, durante le comunicazioni della premier in vista del prossimo Consiglio europeo. Dopo Palazzo Madama in mattinata, tocca a Montecitorio con i leader dell'opposizione che partono all'assalto.

Tra i più infervorati c'è, appunto, il leader di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Bonelli: "Lei ha detto che il suo governo è qui per difendere i cittadini dalle regole sbagliate dell'Europa. Purtroppo dopo quattro anni dobbiamo constatare che oggi sono gli italiani a dover difendersi dal suo governo". "Dopo quattro anni - insiste il sodale di Fratoianni - viene a dirci che l'Italia ha bisogno di risposte strutturali sull'energia. Sono d'accordo con il fatto che servano risposte strutturali sull'energia, ma io sono all'opposizione: se a dirlo è chi governa da quattro anni c'è un problema. Lei ha ammesso di aver sbagliato, ma forse quando non si è candidata non aveva le idee chiare da questo punto di vista: dal 1 ottobre l'elettricità per i vulnerabili è aumentata del 37%, da settembre 2021 il gas costa il 91% in più, l'inflazione è al 4,2% e l'energia è al +22%".

Bonelli ha quindi deplorato il ritardo nel raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di energie e clima che - ha sottolineato - "prevede al 2030 l'installazione di 131 gigawatt. Noi siamo a 81 gigawatt e state marciando a ritmo di circa 7 gigawatt l'anno, ne dovremmo mettere 10" mentre, d'altra parte - annota Bonelli - "avete tagliato i fondi alle comunità energetiche rinnovabili, gli avete levato un miliardo e mezzo".

Rivolgendosi a Meloni, "lei - ha continuato il co-leader di Avs - non ha pronunciato la parola clima di fronte al disastro climatico che abbiamo di fronte. La vostra battaglia èfermare il Green Deal. Altro che ambientalismo ideologico, è il suo l'ambientalismo ideologico a servizio di quei poteri che oggi si sono assolutamente rafforzati in questo Paese". Sempre rivolto a Meloni "all'inizio del governo si è definita la underdog che è riuscita a sconfiggere i poteri forti. Ebbene - ha osservato Bonelli - lei ha trasformato il suo governo oggi in lapdog. Ha trasformato il Governo nel cagnolino dei salotti, dei poteri forti che hanno oggi accumulato rendite finanziarie e interessi e in questo senso c'è un problema molto, molto serio per il nostro Paese".

La replica di Meloni non si fa attendere: "In questi anni il governo ha preso provvedimenti strutturali sul tema dell'energia: dal decreto bollette fino ad arrivare alla riapertura del nucleare. Io e Bonelli non siamo d'accordo ma non mi è chiarissimo quale sia la proposta dei Verdi per l'energia: perché il petrolio no, e il gas no, il nucleare no, sulle rinnovabili non abbiamo fatto abbastanza. Temo che ci rimangano solamente le candele".