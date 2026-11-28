“Il sistema tributario è più complesso di una scelta così semplice”: a bocciare la patrimoniale, misura particolarmente cara alla sinistra, è anche l’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate e attuale leader di Più Uno, Ernesto Maria Ruffini. Che in un’intervista al Messaggero ha detto: “Le differenze diventano un limite solo se vengono utilizzate per misurare la forza di ciascuna componente, anziché per rendere più solida l’offerta politica”. Dunque Ruffini, che di tasse se ne intende, ha sottolineato che “i tavoli non sono Cdm: si sta costruendo una sintesi politica che offra una prospettiva agli elettori” e che “una coalizione che vuole governare il Paese non può presentarsi ai cittadini con proposte scritte a porte chiuse”.

Ruffini, inoltre, ha ribadito, che “le primarie sono l’ultimo dei problemi dei cittadini”. E poi: “Se ci saranno primarie aperte, Più Uno avrà sicuramente un suo candidato”. Più vago su altri temi, come l’Ucraina: “È uno Stato sovrano aggredito e ha il diritto di difendersi. Insieme a Franco Gabrielli, abbiamo espresso più volte le nostre posizioni. Dobbiamo dimostrare di essere capaci di stare insieme per poter governare insieme domani”.

Il malcontento dentro il campo largo emerge anche dalle ultime dichiarazioni di Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana, rivolte al capo pentastellato Giuseppe Conte: “Dobbiamo discutere fuori dal teatro del posizionamento politico. Nessuno può pensare di guadagnare consenso elettorale a spese degli alleati. Credo ci siano le condizioni per trovare una convergenza, purché finisca il gioco delle linee rosse”.