Secondo quanto riportato dal Corriere, a Bari è diventato un caso la decisione del consigliere comunale del Partito Democratico Antonio Bozzo di non partecipare al minuto di raccoglimento in memoria di Gianni De Gennaro. Nella seduta del Consiglio comunale di sabato 28 novembre, in apertura dei lavori, l’Assemblea ha osservato due distinti momenti di silenzio: uno per l’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, suicidatosi il 21 novembre a seguito di un’indagine della Procura di Caltanissetta, e un altro per Benny Petrone, giovane operaio e militante comunista ucciso 49 anni fa a Bari in un agguato neofascista.

Bozzo ha preferito uscire dall’Aula in segno di protesta, dichiarando di non voler rendere omaggio a “chi ordinò la mattanza nella scuola Diaz” di Genova. Il consigliere dem ha spiegato: “Io quei giorni alla Diaz di Genova c’ero e ricordo benissimo”. Con toni molto duri ha aggiunto: “Quando uno decide di ammazzarsi anziché affrontare il processo, per me non ha la stima dell’uomo di Stato. Forse si è ucciso per non rivelare segreti o per non finire in galera”.

Bozzo ha inoltre criticato il periodo in cui De Gennaro fu nominato presidente della ex Banca Popolare di Bari, su mandato dell’allora premier Giuseppe Conte. In quell’occasione l’ex capo della Polizia aveva affermato che nell’istituto “non c’era la cultura della legalità”, parole che secondo il consigliere offesero i dipendenti. Per tutte queste ragioni Bozzo ha informato il sindaco Leccese e ha deciso di non partecipare al minuto di silenzio, richiesto dal consigliere di centrodestra Giuseppe Carrieri, unico esponente “vannacciano” del Consiglio e da anni impegnato nella difesa dei risparmiatori truffati dalla ex Popolare.