Angelo Bonelli, "Avs ha perso la pazienza": alza la voce anche lui, il diktat a Conte e Schlein

"AVS ha perso la pazienza. Da settimane, insieme a Nicola Fratoianni, chiediamo un incontro tra le forze del centrosinistra per definire il programma comune. Ma quando arriva il momento di stringere, le disponibilità diventano meno chiare. Allora proponiamo noi una data: vediamoci la prossima settimana. Schlein e Conte ci dicano quando possiamo riunirci. Non siamo disposti ad assumerci la responsabilità di ulteriori rinvii". Alza la voce, Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde, in un'intervista a la Repubblica, e sembra lanciare una velata minaccia agli alleati Pd e M5s: occhio, che a tirar la corda alla fine si spezza.

"Non vorrei che a rallentare il confronto sui contenuti fosse il dibattito sulle primarie. Non le abbiamo mai considerate lo strumento più idoneo, ma se si decide di farle, si facciano. Non ostacoleremo alcuno schema, neppure un confronto tra Schlein e Conte, purché ci sia un accordo e venga prima definita una solida base programmatica. Evitiamo che diventino un festival di Sanremo. La scelta del candidato premier viene dopo: il programma rappresenta il 90% del lavoro necessario a costruire l'alleanza", spiega Bonelli.