Angelo Bonelli, "Avs ha perso la pazienza": alza la voce anche lui, il diktat a Conte e Schlein

"AVS ha perso la pazienza. Da settimane, insieme a Nicola Fratoianni, chiediamo un incontro tra le forze del centrosinistra per definire il programma comune. Ma quando arriva il momento di stringere, le disponibilità diventano meno chiare. Allora proponiamo noi una data: vediamoci la prossima settimana. Schlein e Conte ci dicano quando possiamo riunirci. Non siamo disposti ad assumerci la responsabilità di ulteriori rinvii". Alza la voce, Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde, in un'intervista a la Repubblica, e sembra lanciare una velata minaccia agli alleati Pd e M5s: occhio, che a tirar la corda alla fine si spezza.
"Non vorrei che a rallentare il confronto sui contenuti fosse il dibattito sulle primarie. Non le abbiamo mai considerate lo strumento più idoneo, ma se si decide di farle, si facciano. Non ostacoleremo alcuno schema, neppure un confronto tra Schlein e Conte, purché ci sia un accordo e venga prima definita una solida base programmatica. Evitiamo che diventino un festival di Sanremo. La scelta del candidato premier viene dopo: il programma rappresenta il 90% del lavoro necessario a costruire l'alleanza", spiega Bonelli.
Giuseppe Conte, figuraccia: "Prenditela con Meloni", come gli risponde il manifestanteGiuseppe Conte le prova proprio tutte per cercare di racimolare un po' di consenso in vista delle primarie del campo...
Dario Franceschini propone di chiudere entro novembre, "ma senza un'accelerazione rischiamo di arrivare a dicembre e poi a gennaio - osserva Bonelli -. Il Paese non può aspettare: energia a costi insostenibili, salari tra i più bassi d'Europa, proteste contro il carovita e prodotti ortofrutticoli diventati beni di lusso. Il governo risponde introducendo nuovi reati: siamo a 123, uno ogni 12 giorni. Per questo abbiamo proposto una manifestazione unitaria contro il carovita, alla quale Pd, M5S e +Europa hanno già aderito. Dobbiamo incontrarci anche per definirne tempi e modalità".
Sondaggio Ghisleri, boom di FdI e flop Vannacci: clamoroso sorpasso del centrodestra sulla sinistraCome ogni venerdì torna l'appuntamento con il sondaggio realizzato da Alessandra Ghisleri per Realpolitik, il...
"Anche sull'Ucraina sono convinto che si possa trovare un'intesa, partendo dal diritto a difendersi e dalla necessità di rilanciare il negoziato nel quadro del diritto internazionale. Non faremo saltare un'alleanza per questo. Prima serve una carta d'intenti condivisa. Meloni si sta già organizzando per le prossime elezioni. Il centrosinistra deve costruire subito un'offerta politica forte e coraggiosa e spiegare agli italiani come intende cambiare il Paese. Sbrighiamoci", conclude Bonelli