Giuseppe Conte, figuraccia: "Prenditela con Meloni", come gli risponde il manifestante

Giuseppe Conte le prova proprio tutte per cercare di racimolare un po' di consenso in vista delle primarie del campo largo e, soprattutto, in previsione delle prossime elezioni politiche. L'ex avvocato del popolo "torna" tra il popolo. Ma la sua è, a tutti gli effetti, una sceneggiata. E le comparse a loro insaputa non si prestano al trucco di palcoscenico del più grande trasformista della Seconda Repubblica. "Hai votato la Meloni - si sente dire dal leader del M5s a un manifestante -. Prenditela con lei". "Non si tratta di un partito politico", lo corregge subito il manifestante. "Non è più questione di politica, si tratta di questione di sopravvivenza", ha poi aggiunto.

"Da quattro anni chi sta governando l'Italia?", ha insistito Giuseppe Conte. "A me non interessa la politica", ha replicato ancora una volta il manifestante. Ma l'ex presidente del Consiglio ha fiutato l'opportunità e la presenza delle telecamere. Quindi non ha mollato la presa: "Le posso dire qualche misura concreta che abbiamo fatto?". Stessa risposta. Dal manifestante nessuna polemica politica. Non c'0è niente da fare. Il leader del Movimento Cinque Stelle dovrà cercare altre strade per racimolare consenso. Magari qualcosa di diverso dal promettere soldi a poggia "gratuitamente".