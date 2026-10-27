Quarta Repubblica, Sallusti spiana il dem Sasso: "Non gli credete, vi prendono per il c***o"

"Attenzione a non farsi prendere in giro, perché guardi che nessuno può solidarizzare contemporaneamente con lei e con chi le ha fatto chiudere il negozio".

Alessandro Sallusti, ospite in studio di Nicola Porro a Quarta repubblica su Rete 4, parla ad Andrea Tosi, 69enne commerciante di Bologna che sabato ha dovuto chiudere il suo negozio di borse in via Marconi, a pochi passi dalla Stazione, perché travolto dai manifestanti che distruggevano tutto. Ma il direttore di Libero parla soprattutto a Tommaso Sasso, esponente del Partito democratico anche lui in studio.

"Sallusti lei dice l'ovvio, ma come si permette di dire che c'è qualcuno che solidarizza con chi lancia i sampietrini?", si scalda Sasso. "La stanno prendendo per il c***o, questa è la verità", tira dritto il direttore.

Lo scontro è sul sostegno politico della sinistra ai manifestanti e alle accuse di repressione del dissenso rivolte a forze dell'ordine e governo. "Ma quando mai la polizia prende a manganellate uno studente che ha un cartello con su scritto 'Abbasso la Meloni'? Quando mai?", incalza Sallusti. "Ci sono i video", replica Sasso, a cui il direttore porte "un consiglio non richiesto, visto che sei giovane. Se studi la storia, scoprirai che la violenza che attraversò l'Italia negli anni Settanta non fu sconfitta dalla polizia ma dal Partito comunista. Dopo un lungo tentennamento Berlinguer decise di stare senza se e senza ma a fianco della polizia, dei magistrati e delle forze democratiche della maggioranza".

"Non è che viene trattenuto in stato di fermo uno che dichiara di voler far cadere il governo Meloni - puntualizza quindi Sallusti -, viene trattenuto in stato di fermo uno che viene preso in metropolitana con lo zaino…", "Questo lo dice lei", si arrampica sugli specchi Sasso. "No, lo dicono i magistrati! Lei continua a difenderli. Se non ci fosse stata la decretazione d'urgenza che ha permesso di fermarli prima, le nostre città sarebbero state devastate anche sabato scorso". "Questa è una menzogna, direttore, una totale menzogna", afferma stentoreo il dem, mentre su X piovono commenti impietosi sul suo conto.