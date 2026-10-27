Otto e mezzo, "la signora Ponzani non ne ha intenzione": altro sfregio a La Russa

Scusarsi con Ignazio La Russa? Ma va... Ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, Michela Ponzani non molla e anzi rilancia la sfida al presidente del Senato: "Non siamo più sudditi, siamo cittadini", spiega la storica che pochi giorni fa, in questi stessi studi, aveva ricordato la morte dell'agente di polizia Antonio Marino durante un corteo dell'estrema destra del 12 aprile 1973, legando la tragedia alla presenza in piazza dello stesso La Russa. Parole alle quali l'esponente di Fratelli d'Italia aveva risposto minacciando querela.

"Non ho detto che La Russa ha responsabilità dell'omicidio, ho detto che era presente a quella manifestazione. Gli storici nelle democrazie non hanno il compito di celebrare il potere, ma di smontare le narrazioni di comodo - è la tesi della Ponzani -. E' il mio mestiere e continuerò a farlo con tutti i miei mezzi".