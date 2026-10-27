Franco Baresi, nuovo attacco vandalico al murales: sfregio al Milan

Non c’è pace nemmeno per la memoria di Franco Baresi. Il murale dedicato allo storico capitano rossonero, scomparso lo scorso 31 luglio, è stato nuovamente vandalizzato davanti a Casa Milan, in piazza Gino Valle. Dopo il primo sfregio di fine settembre e il rifacimento dell’opera, completato il 10 ottobre dall’artista Luca Rosada, in arte Lucas Street Art, i vandali sono tornati a colpire.

Con vernice nera sono stati cancellati lo stemma del Milan, la fascia da capitano e la Coppa dei Campioni raffigurata accanto all’immagine del numero 6. A denunciare l’accaduto è stato Carlo Pellegatti attraverso un video sui social. «Vergogna!», il suo sfogo. Rosada non intende arrendersi: «Tornerò a rimediare, nel rispetto di Franco Baresi». Un altro gesto vile che offende la memoria di una leggenda del calcio italiano.