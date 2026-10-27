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Quarta Repubblica, Sallusti smaschera la sinistra: "Come si entra nel burro"

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martedì 27 ottobre 2026
Quarta Repubblica, Sallusti smaschera la sinistra: "Come si entra nel burro"

2' di lettura

Il direttore di Libero Alessandro Sallusti è stato ospite di Quarta Repubblica da Nicola Porro. E ha messo in guardia i telespettatori dal pericoloso legame tra la sinistra italiana e i violenti nelle piazze.

"Il vero pericolo non sono i singoli fatti o le singole persone, ma è la saldatura - ha spiegato -. Perché la saldatura allarga i confini, coinvolge poi alla fine l'opinione pubblica e quindi diventa pericolosa. A me fa impressione la storia di questo ragazzo, ma di tanti altri, come riescano a entrare nella sinistra italiana come si entra nel burro. Cioè perché basta sventolare una bandiera palestinese e dire che la Meloni deve andare a casa per essere accolti a braccia aperte. Io vi consiglio di fare una selezione un po' più attenta"

E ancora: "Questo è il cortocircuito logico e politico e addirittura culturale. Un errore terribile che sta facendo la sinistra, cioè tenere uniti a forza i violenti e non violenti. Quando vediamo le immagini delle violenze la risposta è: 'ma dietro, davanti, a destra, a sinistra c'erano tot ragazzi che volevano protestare pacificamente. A questi ragazzi che vogliono protestare pacificamente nessuno vuole negare questa possibilità. Anzi, lo Stato anche con il governo che abbiamo fa di tutto per proteggere questi ragazzi. E per permettere loro di manifestare, di protestare". 

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