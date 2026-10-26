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L'aria che tira, Parenzo sbotta con Caporale: "Ma questo è il mondo al contrario!"

lunedì 26 ottobre 2026
L'aria che tira, Parenzo sbotta con Caporale: "Ma questo è il mondo al contrario!"

1' di lettura

Al centro del dibattito nell'ultima puntata de L'aria che tira, su La7, ancora i disordini che hanno interessato il nostro Paese nelle ultime settimane. Ospite in studio c'è Antonello Caporale, del Fatto Quotidiano, che offre una spiegazione decisamente fantasiosa delle violenze avvenute a Milano, tanto da costringere anche David Parenzo a intervenire.

"C'erano 450 vandali, che hanno vandalizzato, ed è vero. Secondo la Digos, erano allora alcune centinaia di vandali che hanno saccheggiato. Ora, dice bene la Presidente del Consiglio, chi rompe paga, ma chiedo scusa, c'è una differenza tra 400 e 400 mila? O no? C'è una differenza tra un popolo che si muove e un gruppo che vandalizza? Oppure è tutto vandalizzato?", si chiede il giornalista. Che poi la spara grossa: "La mia paura è che io non posso fare nulla per questi ragazzi, e quindi sai che faccio? Li trasformo in violenti. Metto la polizia, una grande offerta securitaria". Insomma, secondo Caporale le violenze sarebbero state istigate dallo stesso governo. Un'ipotesi assurda, che manda su tutte le furie il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. 

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"Questa affermazione - dice il deputato - è di una gravità inaudita, perché qui si sta ipotizzando il fatto che qualcuno abbia addirittura manovrato da parte del centrodestra del governo la piazza. È vergognoso, è semplicemente vergognoso". Lo stesso Parenzo non crede a ciò che ha appena sentito: "Ma no, questo è il mondo al contrario!". 

Guarda l'intervento di Antonello Caporale a L'aria che tira su La7

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