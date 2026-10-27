Sinner, addio Cahill: ecco chi arriva come nuovo allenatore

Aria di rivoluzione in casa Sinner, pronto a tornare in campo per il Six Kings Slam. Dopo 4 anni di trionfi, è arrivato il momento dell’addio per Darren Cahill, che lascia lo staff del numero uno al mondo. Al suo posto arriva Magnus Norman. È questa la svolta per il futuro del campione altoatesino, secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Times. Lo svedese entrerà nel gruppo di lavoro a dicembre, affiancando Simone Vagnozzi, che resterà il primo allenatore dell'azzurro. Cahill, 61 anni, aveva raggiunto Sinner nell'estate del 2022 nel ruolo di supercoach. Una collaborazione che ha accompagnato l'ascesa del tennista italiano fino al numero uno del mondo e alla conquista di cinque titoli del Grande Slam. L'australiano aveva già manifestato l'intenzione di ritirarsi al termine della stagione precedente, salvo poi decidere di proseguire per un altro anno. Adesso, secondo le indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, la separazione sarebbe destinata a diventare effettiva. Il nome scelto per raccoglierne l'eredità è quello di Magnus Norman, 50 anni, ex-numero due del ranking Atp.

Federica Brignone: "Non ho eredi e non ho finito di sciare" La Coppa del Mondo riparte oggi da Solden e per il secondo anno consecutivo Federica Brignone non sarà al cancell...

Da allenatore, lo svedese ha costruito la propria reputazione soprattutto grazie al lavoro con Stan Wawrinka, accompagnato alla conquista di tre Slam: gli Australian Open del 2014, il Roland Garros del 2015 e gli Us Open del 2016. Norman ha lavorato anche con Robin Soderling, portandolo fino a due finali consecutive al Roland Garros. La scelta arriva mentre Sinner è fermo per un problema al ginocchio e prepara il ritorno alle competizioni.

Sinner torna in campo: ecco quando e dove, nuove polemiche L'annuncio tanto atteso di Jannik Sinner è arrivato, in anticipo: l'altoatesino, fermo dalla finale vinta...