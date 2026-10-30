Otto e mezzo, D'Alema: "Fatico a prendere sul serio Meloni"

"La presidente del Consiglio Meloni ha promosso una riforma costituzionale su cui c'è stato un referendum sulla base del seguente assunto: bisogna separare le carriere altrimenti i giudici fanno tutto quello che chiedono i pubblici ministeri perché i giudici, secondo la Meloni, non sono indipendenti dai pubblici ministeri": Massimo D'Alema, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, ha commentato così le ultime dichiarazioni della premier Giorgia Meloni, che ha definito "vergognosa" la decisione del giudice di scarcerare Youssef Siher, considerato come la mente del Movimento "17 ottobre".

"Adesso che abbiamo una giudice che si è dimostrata non solo indipendente dal pubblico ministero ma gli ha dato torto, la Meloni dovrebbe festeggiare come garantista", ha proseguito D'Alema. Che è poi passato all'attacco: "Guardi, io fatico a prenderla sul serio Meloni, perché è un capo del governo che ha le autostrade bloccate dai camionisti, i contadini in rivolta, i ragazzi per strada, anche con atti violenti, ed è in grado di rispondere soltanto in termini di sicurezza, botte, arresti preventivi, criminalizzazione...".