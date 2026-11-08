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Sondaggio Piepoli, il centrodestra raggiunge il campo largo: ecco chi crolla a sinistra

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domenica 8 novembre 2026
Sondaggio Piepoli, il centrodestra raggiunge il campo largo: ecco chi crolla a sinistra

1' di lettura

L'ultimo sondaggio realizzato dall'Istituto Piepoli segnala il boom del centrodestra, che raggiunge a tutti gli effetti il campo largo. Nel dettaglio, Fratelli d'Italia resta il partito più apprezzato dagli elettori italiani. Il movimento politico guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni è dato intorno al 28%. Restando dalle parti della compagine di governo, troviamo ancora la Lega di Matteo Salvini quotata al 5%. Risultato straordinario di Forza Italia. Il partito guidato da Antonio Tajani conquista mezzo punto percentuale e si porta in questo modo al 7,5%. Infine c'è Noi Moderati di Maurizio Lupi quotata all'1,5%, così come Sud Chiama Nord di Cateno De Luca.

Spostandoci dalle parti del campo largo, troviamo sempre in testa il Partito democratico. Ma Elly Schlein non può dormire sogni tranquilli. Il Nazareno perde mezzo punto percentuale e scende così a quota 20%. Poi c'è il Movimento Cinque Stelle guidato da Giuseppe Conte: i grillini vantano il 13%. E, ancora, Alleanza Verdi e Sinistra di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli stimati intorno al 6,5%. Italia Viva di Matteo Renzi si aggira intorno al 2,5% e Più Europa di Riccardo magi è stimata intorno all'1,5%. Per quanto riguarda tutti gli altri partiti, si segnalano Futuro Nazionale di Roberto Vannacci al 6,5%, Azione di Carlo Calenda al 3% e il Partito Liberaldemorcratico all'1,5%.

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