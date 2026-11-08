Marco Grimaldi e le molotov, "solo bottiglie di alcol"

E dire che domenica 1° novembre, interpellato dal Fatto Quotidiano, Marco Grimaldi era stato ancora più diretto: «Comunque sono più preoccupato per il trattamento riservato ai ragazzi in occasione dei cortei, come i tre fermati che ho incontrato la scorsa settimana al minorile: non hanno fatto niente e ora rischiano di rimanere bollati per sempre». Vale la pena delineare il contesto: l’argomento della conversazione del vicecapogruppo di Avs alla Camera con il quotidiano era la sua presunta “mostrificazione” da parte «dei giornali di casa Angelucci» e del centrodestra.

Ecco, nonostante l’assedio mediatico contro di lui - sarebbe stato definito «capo dei maranza», «re delle molotov», «facinoroso» - Grimaldi con generosità invitava a concentrarsi sulla sorte di quei tre ragazzi fermati durante il corteo del 18 ottobre a Torino con zaini contenenti - vale la pena citare un passaggio del quotidiano torinese La Stampa - «materiale per confezionare bottiglie incendiarie e un ordigno già pronto». Il gruppo è stato fermato da uomini della Digos nei pressi del monumento al Duca d’Aosta prima che le bottiglie fossero accese.