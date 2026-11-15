“Ai giovani il governo offre solo carcere”: le parole (vergognose) della Schlein sono un caso

Il governo ha avuto “un approccio securitario fallimentare, punitivo nei confronti delle nuove generazioni”. A dirlo, a proposito dei decreti sicurezza, la segretaria del Pd Elly Schlein, parlando agli Stati Generali della Scuola, organizzati dal partito.

“Il governo Meloni offre alle nuove generazioni solo le prospettive del carcere e della precarieta’”, ha sottolineato. Una frase che farà certamente discutere sia per il tono che per il contenuto. Con l’avvicinarsi della campagna elettorale il oinguaggio si fa più aspro. Poi la segretaria del Pd ha anche parlato della scuola:“Abbiamo da fare autocritica anche rispetto ad alcune sbandate del passato e lo sappiamo. Siamo qui per ricostruire insieme, questo e’ lo spirito e non finira’ con questa fase di preparazione a un appuntamento importante come saranno le prossime elezioni politiche, ma sara’ lo stesso identico metodo che vogliamo portare anche alla guida di questo Paese”, ha aggiunto la segretaria del Partito democratico.

“La difesa della scuola pubblica e’ la difesa del primo luogo di emancipazione delle persone, del primo luogo di contrasto alle diseguaglianze, il luogo dove sbloccare un ascensore sociale che si e’ rotto: dobbiamo are opportunita’ a tutti quindi in questo grande giardino di cura, perche’ la poverta’ educativa purtroppo e’ ancora diffusa e la dispersione scolastica e’ ancora alta”, ha concluso.