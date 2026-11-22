“Se decide di farlo, io lo sostegno. Sono felice di fare campagna elettorale per lui. L’Italia è davanti a un baratro”. Rula Jebreal ammette di voler sostenere Alessandro Di Battista nel caso in cui volesse scendere nuovamente in campo. La giornalista lo dice chiaro e tondo nel collegamento con Andrea Scanzi.

Anche quest’ultimo non si tira indietro e spiega che il progetto dell’ex Cinque Stelle può dare spazio a una nuova generazione di candidati. Al tempo stesso critica il dibattito nel campo largo, che a suo giudizio continua a ruotare attorno al “Renzi sì, Renzi no”.

D’altronde i sondaggi potrebbero sorridere a Dibba. La rilevazione di qualche giorno fa, commissionata dall’Associazione Schierarsi a Ipsos Doxa, mostra come Dibba sia conosciuto dall’85% degli italiani. Il 41 per cento di chi lo conosce e si esprime al riguardo dichiara di avere “molta” o “abbastanza” fiducia, un valore che supera il 50% al Sud, nelle periferie delle grandi città e tra le fasce economiche più in difficoltà. Il partito di Di Battista pescherebbe soprattutto dal mondo dell’astensione e otterrebbe il potenziale maggiore al Sud e nelle periferie delle grandi città. Una lista di Di Battista nelle intenzioni di voto è stimata al di sopra del 3,0%, con un potenziale complessivo che sfiora il 13%.