Ecco il computer di «Ugo Nodia», dipendente inesistente dell’Inps. Libero ha trovato la foto del pc da cui venivano fatte, in maniera anonima, le interrogazioni a tutte le banche dati dell’Istituto. Come abbiamo raccontato ieri, secondo le nostre fonti, esistevano più dispositivi che permettevano di fare ricerche senza lasciare traccia. Anche su uomini politici. Magari curiosando sulla banca dati più invasiva, quella dell’Anagrafe tributaria.

L’Economato dell’ente di via Ciro il Grande non ha mai chiesto la restituzione del computer fantasma che, nel luglio del 2020, venne consegnato a C.S., dipendente dell’Inps e consulente della commissione Antimafia. Il compito del funzionario era quello di andare a caccia di criminali che percepivano indebitamente sussidi dall’Inps (Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, pensione di invalidità, accompagnamento), ma quando ha terminato il suo compito, nessuno gli ha chiesto indietro quell’arma non convenzionale, che operava in incognito.

Dall’Inps, ieri, hanno anticipato a Libero: «Alla luce delle notizie apprese dalla stampa, l’istituto sta facendo approfondimenti interni per appurare eventuali violazioni o abusi sulla questione».

«DANNO ERARIALE CON IL REDDITO»

Noi intanto siamo riusciti a raccogliere l’opinione di un dirigente con una lunga esperienza all’interno dell’Inps, dove ne ha viste un po’ di tutti i colori: «Quando diamo delle utenze ai servizi segreti, come istituto non siamo tenuti a sapere chi siano gli utilizzatori finali. Ma le regole sulla privacy prevedono che sia poi il soggetto che usufruisce delle nostre banche dati, cioè Dis, Aisi o Aise, a collegare quelle utenze a Pippo, Topolino o a un codice fiscale. Se viene fatto un accesso indebito devono essere in grado di dire se sia stato Tizio o Caio». Ribattiamo che non erano solo gli 007 a utilizzare le banche dati dell’Inps in modo schermato. «Questo è strano» è la replica del dirigente. Facciamo anche notare che il pc di «Nodia» non è mai stato restituito all’istituto. «Anche questo è strano» conclude l’intervistato.

C.S., uno dei funzionari che ha utilizzato l’account dei misteri, ha fatto causa all’ente, contestando di non aver ricevuto ciò che gli spettava. Ha anche accusato l’Inps di lassismo nei controlli. Una linea che avrebbe portato all’erogazione a pioggia di sussidi anche a favore di mafiosi e delle loro famiglie. C.S. ha ipotizzato, in una chat con l’ex presidente dell’ente Pasquale Tridico, un «danno erariale da mancato controllo dell’Inps di molti milioni di euro». E ha aggiunto: «Poi vedremo chi sarà responsabile Inps». Tridico ha risposto all’accusa in modo passivo aggressivo: «Vabbè, io non ho mai capito i funzionari Inps che fanno ricorso contro l’Inps. Ma tu fai come vuoi [...] non capisco cosa c’entri il danno erariale per mancati controlli, ma tu lo sai meglio di me... anche Lollobrigida (il ministro Francesco, ndr) diceva sempre questo e la Corte dei conti gli ha dato torto».

Ma, in attesa che all’Inps portino a termine le loro indagini interne su accessi anonimi e sprechi, noi proseguiamo con la nostra inchiesta. Nelle scorse ore abbiamo raccontato anche le manovre sotterranee per impedire a Mauro Nori, magistrato ed ex direttore generale dell’Inps, di conquistare la presidenza dell’istituto. Nori, considerato vicino al centro-destra, non era gradito né al Movimento 5 stelle come attuatore del Reddito di cittadinanza, né all’ex presidente Tito Boeri come successore.

Nel giugno del 2019, in una conversazione via Whatsapp, l’allora sottosegretario con delega agli Affari regionali Stefano Buffagni aveva scritto a un big del Movimento: «Solo per tua info di aggiornamento su Nori, stiamo discutendo animatamente in punta di cavillo amministrativo su incompatibilità varie... tra avvocati, ecc...». Nori era il candidato della Lega, in quel momento al governo con i pentastellati. Il collega di partito del sottosegretario si era messo a disposizione: «Se ti servo... fammi sapere, ricorda che io posso arrivare a molte Procure...». Buffagni si era subito ingolosito: «Ah beh se su Nori vi è qualcosa è una manna ahahah... so che Boeri (Tito, presidente in uscita dell’Inps, ndr) aveva fatto esposti». Era così partita la caccia. Il succitato big pentastellato aveva scritto a C.S., alias «Nodia»: «Mi trovi qualcosa su Nori che possa cercare presso qualche Procura? Così proviamo a stopparlo».

PARLA NORI

C.S., in risposta, aveva inviato lo screenshot di una lettera di Boeri alla Stampa, in cui l’ex presidente spiegava perché, al momento del suo insediamento, aveva deciso di non riconfermare Nori come direttore generale dell’istituto. Una serie di contestazioni che erano state in parte oggetto di una fumosa inchiesta giudiziaria. Infatti, C.S. aveva chiosato: «Per il momento inchiesta “Mastrolindo”, Procura di Nocera inferiore. Anno 2016, indagato anche Nori per aver firmato i bilanci dal 2011 al 2016, falsati da truffe avvenute in quel territorio». Nella chat, il magistrato in corsa per la presidenza dell’Inps veniva definito «un uomo legato al centro destra da tenere “sotto controllo”». C.S. prometteva al suo dante causa grillino che avrebbe cercato di «avere altre notizie».

Nori oggi commenta: «Ricordo bene quel periodo. Ero a conoscenza di tentativi di dossieraggi sul mio conto, ma leggere tra virgolette che esponenti politici si esprimevano in quei termini è inquietante. Utilizzare l’enorme quantità di informazioni contenute nelle banche dati Inps per confezionare dossier è un reato oltreché immorale.

Un utilizzo distorto del potere e della responsabilità per bloccare la competenza.

Sono stato indagato e poi prosciolto dopo tre anni assieme all’ex presidente dell’istituto (Antonio Mastrapasqua, ndr) e al presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza per aver controfirmato i bilanci da 300 miliardi di euro di un istituto con 26 mila dipendenti, dopo che alcuni sconosciuti ispettori di vigilanza territoriali avevano falsificato i documenti delle loro prestazioni. Una storia quasi paradossale se non fosse che negli atti e sui giornali sono finiti, perché facevano notizia, il mio nome e quello degli altri vertici dell’Inps».

ACCESSI ABUSIVI

Nel 2019 Nori aveva denunciato anche altri presunti controlli indebiti sul suo conto, avvenuti nei mesi di novembre e dicembre 2018. Analoghe verifiche non autorizzate avrebbero riguardato l’ex direttrice generale Gabriella Di Michele e l’allora direttore regionale del Lazio Fabio Vitale. Il 9 gennaio 2019, Vincenzo Damato (all’epoca direttore centrale Organizzazione e sistemi informativi) confermò che il 12 novembre 2018 una funzionaria della segreteria di uno dei più stretti collaboratori di Boeri aveva effettuato un accesso alla posizione previdenziale di Nori. Un’altra interrogazione su Nori era partita da un direttore vicario.

Secondo Damato tali accessi, seppur autorizzati dai vertici dell’Inps, erano da considerarsi abusivi poiché non finalizzati a controlli sulle posizioni contributive (gli unici consentiti dalla legge ai funzionari che avevano effettuato le interrogazioni), bensì erano volti a «verificare qualcos’altro».

Le ricerche puntavano a scoprire se Nori fosse in possesso dei titoli per partecipare ai bandi da lui vinti. Sebbene il suo curriculum fosse già stato esaminato in due precedenti occasioni di avanzamento di carriera (con il via libera di dg, capo del personale e Avvocatura dell’Inps), la questione era tornata d’attualità in concomitanza con la corsa alla presidenza dell’Inps.

«GUERRA DI VELENI»

La Procura di Roma archiviò velocemente il fascicolo sui presunti accessi abusivi. Vitale, consigliere d’amministrazione dell’Inps ed ex dirigente dell’istituto, ricorda quell’epoca di veleni: «In tempi neppure troppo lontani, all’Inps i dossieraggi erano uno strumento per eliminare le persone scomode. E lo dico per esperienza diretta.

Da direttore della vigilanza, scoprii una truffa ai danni dell’istituto del valore di circa 40 milioni di euro. Il fatto più eclatante era che a realizzarla era stato l’allora dg dell’istituto, quando questi era direttore del personale Enel. Dal momento che mi mostrai irremovibile nel voler accertare il danno per le casse statali, iniziò un’azione interna per screditarmi e riuscirono, persino, a farmi convocare dalla procura di Nocera. Alla fine i danni a carico dell’istituto furono accertati e l’allora dg fu costretto alle dimissioni. Ma i dossieraggi sono continuati, perché l’obiettivo era quello di eliminare una persona non allineata e scomoda per quel sistema. Costruirono altri teoremi per delegittimare e allontanare chi aveva cercato di far rispettare le regole».

Un modus operandi che venne denunciato anche dall’Unione sindacale di base, che lanciò un appello: «Si agisca in fretta così da interrompere una volta per tutte una guerra di veleni che fa male a tutti e principalmente all’immagine dell’Inps».

A uscire vincitore da quello scontro senza esclusioni di colpi fu Tridico. Che, da presidente, poté gestire l’erogazione del Reddito di cittadinanza. Con i risultati che sappiamo.