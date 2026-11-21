L’ultima tentazione di Elly Schlein sarebbe quella di portare Laura Boldrini a diventare la prima donna presidente della Repubblica. Naturalmente con lei presidente del Consiglio.

Un uno-due da incubo, ma che ad oggi rappresenterebbe l’obiettivo primario della strategia schleiniana. Del resto in casa Pd non hanno ancora digerito che a diventare la prima donna premier sia stata una esponente di centrodestra, Giorgia Meloni.

Una che più che rompere il tetto di cristallo, ha messo a nudo l’ipocrisia della sinistra italiana, sempre pronta a parlare del ruolo della donna, salvo poi relegarla a ruoli marginali o al massimo di comprimaria.

Da quando è salita al Nazareno Elly Schlein è ossessionata dal lavare via questa sorta di lettera scarlatta dalla storia del suo Pd. Come? Puntando sulle donne e sulla “vecchia storia” del Pci. Il partito che primo, quello sì, elevò una donna, Nilde Iotti, alla presidenza della Camera. E che Elly si rifaccia a quella storia lo ha confermato anche giovedì sera partecipando a Roma assieme a Walter Veltroni, alla presentazione del libro di Massimo D’Alema, Eravamo Comunisti. Dice Schlein: «Non è un libro nostalgico, ma sincero e riconoscente, verso una storia alla quale dobbiamo tanto collettivamente». E alla quale guardare sempre di più. Non a caso il Pd di Elly sta slittando inesorabilmente verso il massimalismo di sinistra, diciamo pure comunista. E allora chi meglio della Boldrini?

LA STRATEGIA

Certo affinché prosegua la tradizione di presidenti di sinistra, il Pd e il Campo largo (ma già rotto) deve prima vincere le politiche. E per riuscirci, proprio in chiave elezione del presidente della Repubblica, da quelle parti useranno tutti i mezzi a loro disposizione. Alla Schlein però non basterebbe eleggere «uno dei suoi». No, l’obiettivo è portare al Quirinale una donna. E chi meglio di Laura Boldrini? Una che è più a sinistra della sinistra? Una che si farebbe chiamare «Presidenta»? E poco importa se nella storia repubblicana è stata la presidente della Camera più contestata e meno stimata della storia. Pur di mettere in ombra il primato di Giorgia Meloni, da quelle parti sarebbero disposti a tutto. Anche di arrivare ad un’elezione a maggioranza risicatissima, tagliando fuori tutti gli altri partiti esterni al Campo largo.

Ovviamente la strada non sarebbe così semplice, anche perché nel Pd i pretendenti al Quirinale sono parecchi, a partire dai già citati Massimo D’Alema e Walter Veltroni, col secondo in vantaggio sul primo.

Un pensierino pare averlo fatto anche Dario Franceschini, così come l’ex premier Paolo Gentiloni e l’intramontabile Pierferdinando Casini. Tutti ossi duri.

Ma anche Elly non scherza. E per riuscire nel suo piano sembra decisa a non guardare in faccia a nessuno.