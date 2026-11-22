«È un problema di dignità della donna e di sicurezza dei cittadini». La deputata Sara Kelany, originaria di Sperlonga ma con sangue egiziano ereditato dal padre musulmano, è la battagliera responsabile del Dipartimento Immigrazione di Fratelli d’Italia nonché prima firmataria della proposta di legge su Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia al contrasto del fondamentalismo religioso. In pratica, via il velo integrale dai luoghi pubblici. Se ne parlerà oggi a Milano all’evento di FdI “Nessuna resti nascosta. La sfida delle donne al velo integrale: libertà e partecipazione contro l’islamizzazione”, con il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Onorevole Kelany, il velo integrale a scuola è già vietato per decreto voluto dal premier Giorgia Meloni. Cosa cambia in più?

«La nostra proposta ha l’obiettivo di vietare il velo integrale in tutti i luoghi pubblici. È un’iniziativa che mira a contrastare il fondamentalismo religioso e a dare più libertà alle donne. La cosa drammatica è che sia la sinistra, che si erge sempre a paladina delle donne, a contrastare questa legge in commissione per soli scopi elettorali. È vergognoso. Questa legge tutela le donne».

Si parla di separatismo religioso. Ci spiega meglio?

«Noi vogliamo evitare che anche in Italia, come è già avvenuto altrove, si creino enclave ad altissima concentrazione di persone di religione musulmana che si sentono escluse dal contesto valoriale e ordinamentale del Paese che le ospita e pretendono di applicare la sharia».

Volete evitare casi come quelli visti a Roma, al quartiere Esquilino, con le donne divise dai maschi da un recinto?

«Sì, vogliamo vietare le violazioni dei diritti fondamentali delle donne sul suolo nazionale, secondo la sharia che è l’interpretazione della legge coranica. Non si può applicare la legge coranica al nostro ordinamento o sovvertire le leggi italiane a favore delle coraniche».

In concreto come pensate di poter vietare il separatismo religioso?

«Colpendo i finanziamenti illeciti che provengono dall’estero per edifici o luoghi di culto in cui si possano radicare associazioni terroristiche come i Fratelli musulmani. Chiediamo un maggiore controllo sulle moschee affinché sia tutto tracciato, aumentiamo le pene da 2 a 7 anni contro i matrimoni combinati perché in Italia non ci sia più nessuna Saman e nessuna donna debba patire ciò che è accaduto alla 25enne pakistana di Novellara: abusata e frustata dal marito e dai parenti. Noi dobbiamo essere chiarissimi sul nostro territorio. Non possiamo abdicare ai principi della nostra civiltà».

La sinistra dice che sono norme irricevibili, che è impossibile mettere un tetto ai bambini stranieri in classe, che è difficile vietare il velo nei luoghi pubblici. Cosa rispondete?

«Che le soluzioni si trovano. Sulla questione del tetto al 30% rivendichiamo il provvedimento di buon senso che serve a garantire l’integrazione perché parte dalla lingua. Il tetto non riguarda i bambini stranieri, ma i bambini che non parlano italiano».