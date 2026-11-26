Anche in Europa la sinistra non c’è più. A Strasburgo è passata la “maggioranza Giorgia”. Nella giornata di ieri, c’è stato il voto sullo snellimento della legislazione ambientale, che ha fornito una fotografia dei rapporti di forza all’interno dell’Eurocamera: 367 favorevoli, 268 contrari e 25 astensioni.

L’asse tra Popolari, Conservatori e Patrioti ha retto, consentendo l’approvazione della posizione parlamentare sull’Omnibus VIII. Il testo prevede un termine massimo di 300 giorni per concludere le procedure di screening e valutazione ambientale dei progetti infrastrutturali, escluso il tempo necessario ai promotori per predisporre la relazione d’impatto. Inoltre, si chiede di rafforzare il ruolo dello sportello unico e di garantire risorse e personale adeguati alle autorità competenti. L’obiettivo è assicurare tempi certi agli investimenti e ridurre gli oneri amministrativi.

Fratelli d’Italia rivendica un nuovo risultato della “maggioranza Giorgia”. “Il voto di oggi sull’Omnibus ambiente dimostra ancora una volta che la ‘maggioranza Giorgia’ è l’unica vera piattaforma capace di raggiungere risultati concreti verso una vera semplificazione a misura di territori, cittadini e imprese”, ha dichiarato Carlo Fidanza. Il capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo ha poi aggiunto: “Dietro ai ricatti verso il Ppe in nome di un presunto monopolio dell’europeismo, si nasconde il terrore che i cittadini europei preferiscano sempre più le soluzioni costruite a destra rispetto ai disastri combinati in questi anni dalla sinistra, con l’avvallo purtroppo di un Ppe spesso troppo timido”.

Poi ha fatto il punto sulle forze del centrodestra sulla riforma dei trattati o sul sostegno a Ursula von der Leyen. Fidanza individua anche un terreno comune d’intesa: “Oggi l’Europa ha una sola urgenza: salvare il proprio tessuto industriale e la propria base produttiva dalla desertificazione”. E poi conclude, parlando della riforma dell’Ets, il futuro dell’automotive e l’Industrial Accelerator Act. “Non è vero che non c’è alternativa a compromessi al ribasso che uccidono la nostra industria: il voto di oggi ci ha dimostrato ancora una volta che un’alternativa è possibile e noi continueremo a batterci per costruirla”.