Il Campo largo è così largo che arriva fino a San Pietro ma è ancora così arido di contenuti che, come suggerisce il líder máximo in un’intervista al Fatto, per il programma dovrebbe ispirarsi all’enciclica di Leone XIV, “Magnifica humanitas”. Per perderci in questo meraviglioso cortocircuito partiamo dal titolo del libro di Massimo D’Alema, “Eravamo comunisti”, dove il tempo verbale all’imperfetto indica una condizione del passato di cui non si conosce la fine (altrimenti avrebbe scelto il passato remoto, «Fummo comunisti»).

Se per Marx la religione era l’oppio dei popoli, per D’Alema può essere la salvezza del centrosinistra. Di “Magnifica humanitas” apprezza la spinta pacifista, la difesa della democrazia contro la tecnocrazia e la necessità di governare l’intelligenza artificiale. Peccato che nel capitolo dedicato ai fondamenti della dottrina sociale della Chiesa, l’enciclica ribadisca la tutela della vita dal concepimento, il no all’aborto e all’eutanasia e la famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna: semi che nel Campo largo non attecchiscono. A meno che non diventi il Campo dei miracoli. Ma quello è di Pinocchio...