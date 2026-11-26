Il campo largo non ha ancora trovato un’intesa su nulla. Tranne che sulla questione migranti e sui requisiti per facilitare la cittadinanza agli stranieri. Sulle tasse sono tutti concordi che debbano essere alzate, ma non si è ancora deciso se si vuole fare la patrimoniale e, soprattutto, in che misura. Stesso discorso anche per la politica estera, con il nodo Ucraina che non è ancora stato sciolto

Sul sostegno a Kiev “non si cede di un millimetro. C’è un aggressore, la Russia, che ha invaso un Paese, l’Ucraina”. A dirlo è il senatore del Pd, Filippo Sensi, in un’intervista al Corriere della Sera, sottolineando che su questo tema, il M5s di Giuseppe Conte “non può alzare l’asticella ogni giorno”.

“E’ chiaro a tutti - ha sottolineato Sensi - che se vuoi arrivare a Palazzo Chigi, l’Ucraina deve essere un punto chiaro. Deve avere il nostro sostegno”, cosi’ come avviene in tutta Europa. “Non possiamo allinearci ai Paesi che si affiancavano alla Russia come l’Ungheria di Orban”, avverte Sensi, aggiungendo che i tavoli della coalizione del centrosinistra “non sono tavoli da poker”, ma servono per trovare “accordi sui punti programmatici”. “Ma sono fiducioso che si arrivera’ a un accordo. E - conclude - anche a una coalizione larghissima che ci portera’ al governo”.