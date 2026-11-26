“A che gioco sta giocando Giuseppe Conte?”. La domanda circola sempre più insistentemente nel PD e ora agita anche AVS. Al centro dello scontro con il leader del Movimento 5 Stelle ci sono due questioni decisive per il futuro del centrosinistra: la patrimoniale e la posizione sull’Ucraina. Secondo dem e rosso-verdi, l’ex premier non avrebbe alcuna intenzione di chiudere un accordo prima del tavolo dei leader, atteso probabilmente la prossima settimana. L’obiettivo sarebbe arrivarci con entrambe le questioni aperte, per strappare a Elly Schlein ulteriori concessioni, soprattutto sul sostegno militare a Kiev, anche in vista delle primarie.

La conferma, secondo il Nazareno e AVS, è arrivata dalla riunione sul fisco. Antonio Misiani, responsabile economico del PD, aveva preparato con Marco Grimaldi, vicecapogruppo di AVS, una proposta di mediazione sulla patrimoniale, senza fissare un tetto e con l’esclusione degli immobili aziendali, come richiesto dai 5 Stelle. Ma Riccardo Ricciardi e Mario Turco hanno rilanciato, chiedendo anche una tassazione sulle attività finanziarie. “Una doppia tassa sarebbe controproducente. Vogliamo veramente andare in campagna elettorale con una proposta del genere? Così si colpisce il ceto medio”, ha obiettato Misiani. Senza ottenere aperture. Tanto che Raffaella Paita, di Italia Viva, ha sbottato: “Io vorrei parlare anche di politica industriale, non solo di tasse”.

Come riporta il Corriere della Sera, la riunione si è chiusa con un nulla di fatto ed è stata aggiornata a oggi. Conte, però, ha attribuito agli alleati la responsabilità dello stallo: “Mi sono sorpreso, perché eravamo in dirittura finale e poi invece ci sono stati addirittura passi indietro incomprensibili”. Bonelli e Fratoianni hanno replicato: “Se ci sono stati passi indietro sono dovuti solo al fatto che oggi dal M5S è arrivata una proposta completamente diversa da quella che si stava definendo”. Anche sul dossier Ucraina il confronto è fermo. Peppe Provenzano cerca una convergenza, ma i 5 Stelle insistono sul no esplicito al sostegno militare a Kiev. Due partite aperte, dunque, in attesa della prova di forza tra i leader di un campo largo sì, ma anche minato.